В Малайзии раскритиковали решение Австралии о статусе Иерусалима

Куала-Лумпур, , 09:05 — REGNUM Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад подверг критике стремление Австралии признать Западный Иерусалим столицей Израиля, сообщает Sindonews.

Махатхир Мохамад заявил, что ни одна страна не имеет на это права.

«Иерусалим должен оставаться таким, каким он является сейчас, а не столицей Израиля», — говорится в заявлении премьер-министра Малайзии.

«Иерусалим всегда находился под Палестиной, так почему они взяли на себя инициативу разделить Иерусалим, разделить арабов и евреев? У них нет такого прав», — продолжил он.

Статус Иерусалима, где находятся святые места мусульманских, иудейских и христианских религий, является одним из главных препятствий на пути мирного соглашения между Израилем и Палестиной.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 декабря 2018 года премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что его страна официально признала Иерусалим столицей государства Израиль.

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