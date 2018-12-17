Спецпредставители США и Южной Кореи обсудят денуклеаризацию КНДР

Вашингтон, , 09:00 — REGNUM Спецпредставитель Соединенных Штатов по КНДР Стивен Биган посетит на этой неделе Южную Корею, где намерен обсудить со своим южнокорейским коллегой Ли Ду Хуном ситуацию вокруг денуклеаризации Корейского полуострова, пишет Yonhap.

По данным издания, стороны также планируют обменяться мнениями о том, почему северокорейский лидер Ким Чен Ын не выполнил своего обещания посетить Сеул.

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Напомним, договоренности о денуклеаризации КНДР были достигнуты в июне 2018 года в ходе встречи лидеров США и КНДР — Дональда Трампа и Ким Чен Ына, однако с тех пор добиться заметного прогресса не удалось, а переговоры практически застопорились.

В конце ноября госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео заявил, что надеется на продолжение переговоров с КНДР. По его словам, в настоящее время стороны не поддерживают контактов на высшем уровне из-за разногласий.

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