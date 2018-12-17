Власти КНДР раскритиковали США за санкции против трех своих чиновников

Пхеньян, , 08:55 — REGNUM Власти Северной Кореи подвергли критике решение США внести в санкционный список трех высокопоставленных северокорейских чиновников, сообщает 17 декабря Anadolu.

Среди подвергнутых санкциям также главный помощник лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.

«В последнее время США участвуют в правозащитной интриге против КНДР, что является обыкновенной провокацией», — говорится в заявлении министерства иностранных дел Северной Кореи.

Напомним, с начала 2018 года отношения между КНДР и Южной Кореей значительно улучшились, что также привело к потеплению между Пхеньяном и Вашингтоном. Главной целью США является денуклеаризация Корейского полуострова.

Однако последние месяцы 2018 года наблюдается некоторый спад в переговорном процессе, в частности, была перенесена вторая встреча между президентом США Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном.

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