«Олег Кожемяко боролся за победу как последний раз в жизни» – политолог

Владивосток, , 09:01 — REGNUM На выборах губернатора Приморского края, согласно предварительным данным, уверенную победу одержал временно исполняющий обязанности главы региона Олег Кожемяко. По мнению эксперта ИА REGNUM, директора Центра социальных инноваций «Черный куб» Юрия Коломейцева, ожидаемого в день голосования протеста не случилось, — передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Олег Кожемяко боролся за победу на выборах как в последний раз в жизни. В его случае это правильное решение. После сентября многие люди в регионе ждали массовое выражение протеста в день голосования, но его не случилось. Винить в этом можно только оппозицию — в равной степени и Андрея Андрейченко (ЛДПР), и Андрея Ищенко (КПРФ). Последний в этих выборах хоть и не участвовал, тем не менее, активно призывал людей «портить бюллетени», что являлось «работой» по обеспечению второго тура. Результат Андрейченко — чуть выше, чем всем известный рейтинг ЛДПР в Приморье, «результат» Ищенко — чуть выше, чем процент испорченных бюллетеней в сентябре. Этого самого «чуть выше» было явно недостаточно для того, чтобы на что-то надеяться, а уж тем более, чтобы оправдать надежды значительной части населения. К тому же, количество наблюдателей, которые реально присутствовали на УИКах от ЛДПР, говорит лишь о состоявшихся межэлитных взаимодействиях на уровне администрации президента и Жириновского», — полагает эксперт.

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По мнению Юрия Коломейцева, утверждения о протестной повестке на приморских выборах, которыми пестрят сегодня многие СМИ, ошибочны:

«Сегодня многие федеральные СМИ, телеграм-каналы утверждают, что повестка была протестной, что это, якобы, Кожемяко сделал её такой, став «главным оппозиционером» в Приморье. Считаю это утверждение сильно преувеличенным. Да, Кожемяко сыграл на регионализме, но до некоего «сепаратизма» очень далеко, поскольку основу его повестки составляли федеральные средства, выделенные Москвой. Отчасти Кожемяко подстроился под протестные настроения, но вряд ли избиратели поверили именно этому. Думаю, они нашли мотивы в чем-то другом», — добавил Коломейцев.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье завершились самые длинные за всю историю выборы губернатора края. Первые два тура проходили в крайне нервозной и скандальной обстановке, результаты второго тура были отменены по инициативе ЦИК РФ, в связи с множественными нарушениями.

В повторных выборах губернатора 16 декабря 2018 года участвовали Андрей Андрейченко (ЛДПР), Олег Кожемяко (самовыдвиженец, врио губернатора), Алексей Тимченко (Партия Роста) и Роза Чемерис (За женщин России). Победу, по предварительным данным одержал Олег Кожемяко, набрав 61,88% голосов.