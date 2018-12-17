Премьер-министр Ирака подыскивает нового главу МВД — СМИ

Багдад, , 08:45 — REGNUM Премьер-министр Ирака Адиль Абдул-Махди назначит нового министра внутренних дел страны, сообщает 17 декабря Kurdistan.ru со ссылкой на источник.

Глава правительства достиг соглашения с политическими силами страны по замене прежнего начальника МВД Фалих Файядха, чья кандидатура вызывала серьезное неприятие.

«Соглашение о замене министра внутренних дел Фалиха Фаяда уже решено. В настоящее время подыскивается другая кандидатура», — отмечает источник.

Напомним, парламентские выборы в Ираке прошли в мае 2018 года, тем не менее с тех пор так и не удалось сформировать полноценное правительство. Помимо предстоящей отставки главы МВД, вакантными остаются несколько министерских должностей.

Читайте ранее в этом сюжете: Президент Ирака распрощался с британским гражданством