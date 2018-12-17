Понедельник, 17 Декабря 2018 года
09:45:54 МСК

Премьер-министр Ирака подыскивает нового главу МВД — СМИ

Политика

Прежний глава силового ведомства скоро покинет свой пост

Багдад, 17 декабря 2018, 08:45 — REGNUM  Премьер-министр Ирака Адиль Абдул-Махди назначит нового министра внутренних дел страны, сообщает 17 декабря Kurdistan.ru со ссылкой на источник.

Глава правительства достиг соглашения с политическими силами страны по замене прежнего начальника МВД Фалих Файядха, чья кандидатура вызывала серьезное неприятие.

«Соглашение о замене министра внутренних дел Фалиха Фаяда уже решено. В настоящее время подыскивается другая кандидатура», — отмечает источник.

Напомним, парламентские выборы в Ираке прошли в мае 2018 года, тем не менее с тех пор так и не удалось сформировать полноценное правительство. Помимо предстоящей отставки главы МВД, вакантными остаются несколько министерских должностей.

Читайте ранее в этом сюжете: Президент Ирака распрощался с британским гражданством

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Внутренняя политика Ирака
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить