Депутат Верховной рады призвал охотиться на «московских попов»

Киев, , 08:44 — REGNUM Основатель и бывший лидер неонацистской организации «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), депутат Верховной рады Украины Дмитрий Ярош объявил «охоту» на «московских попов», сообщило 16 декабря украинское издание «Вести» со ссылкой на страницу политика в социальной сети Facebook.

Экстремист заявил, что каноническая Украинская православная церковь не является церковью, поскольку отказалась подчиниться раскольничьей Единой православной украинской церкви (ЕПУЦ).

Ярош уверен, что священнослужители УПЦ МП являются резидентами ФСБ, а сама церковь — «оружием в руках Путина».

«Пытаясь быть христианином и конфессионально определившимся греко-католиком, понимаю, что у каждого свой путь к Богу. Мы, украинцы, милосердны, а, следовательно, уничтожаем врагов Бога и Украины — с любовью», — написал Дмитрий Ярош.

Напомним, 15 декабря в Киеве прошёл объединительный «собор» украинских раскольников, который посетил президент Украины Пётр Порошенко. На мероприятии было объявлено о создании новой церкви на Украине, а также избран её глава — представитель «Киевского патриархата» Епифаний.

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В РПЦЗ считают произошедшее «трагическим беззаконием», а также опасаются конфликтов и кровавых эксцессов, в которых могут пострадать верующие.

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