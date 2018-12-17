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В Киеве рассказали о нежелании ЕС пускать Украину на свой рынок

Политика

«Украина не может навязать ЕС интеграционную логику Соглашения об ассоциации»

В Киеве рассказали о нежелании ЕС пускать Украину на свой рынок
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
На коленях

Киев, 17 декабря 2018, 08:32 — REGNUM  Евросоюз до сих пор не видит возможностей для интеграции Украины в свой внутренний рынок, написал советник украинского министра иностранных дел Тарас Качка в своей статье для издания «Зеркало недели».

«Единственное исключение в нынешней повестке дня — энергетика — лишь подтверждает общее правило: Украина не может навязать ЕС интеграционную логику Соглашения об ассоциации», — написал Качка.

По его словам, заседания рабочей группы по Соглашению об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции, которое было запланировано на начало следующего года, откладывается, несмотря на то, что Киев последние несколько лет неоднократно заявлял о соответствии законам Евросоюза в области технического регулирования.

Напомним, летом 2014 года Евросоюз и Украина подписали соглашение об ассоциации, в рамках которого стороны также подписали договор о создании так называемой зоны свободной торговли. При этом ЕС ввел дискриминационные квоты и пошлины на основные виды экспорта Украины — продукцию металлургии, химической отрасли, сельскохозяйственную продукцию и другое.

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Ассоциация Украины и ЕС и ее последствия
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