Жителям Генуи пообещали построить новый мост до Рождества 2019 года

Генуя, Италия, , 08:07 — REGNUM Жители итальянской Генуи получат новый мост вместо обрушившегося в августе моста Моранди к Рождеству 2019 года. Такое обещание озвучил мэр города Марко Буччи на открытии строительной площадки для сноса остатков моста 15 декабря, передает немецкий канал n-tv.

В тот же день должны были начаться работы по сносу руин, однако этому помешали юридические препятствия. 17 декабря суд Генуи вынесет решение о том, можно ли приступать к сносу.

В настоящее время все еще продолжается расследование причин обрушения моста. Ответственность за трагедию возлагается на компанию Autostrade per l"Italia, которая является крупнейшим концессионером сети итальянских автострад.

По оценке властей города, снос обойдется в €20 млн, он будет осуществляться пятью итальянскими компаниями. На данный момент сделано 10 предложений о реконструкции моста.

Как сообщало ИА REGNUM, мост Моранди обрушился днем 14 августа. В результате обрушения погибли 43 человека.

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