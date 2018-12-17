Мэй подвергла критике Тони Блэра за попытку сорвать Brexit

Лондон, , 07:55 — REGNUM Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй подвергла критике бывшего главу правительства Тони Блэра за попытку подорвать ее усилия по переговорам с ЕС по поводу Brexit, сообщает 17 декабря Al Jazeera.

По словам Мэй, Блэр посещал Брюссель с целью склонить местные элиты к мысли о необходимости проведения в Великобритании второго референдума по выходу королевства из содружества.

«Мы не можем, как он, игнорировать свои обязательства. У парламента есть ответственность перед своими избирателями — обеспечить реализацию воли народа, объявленную на референдуме», — подчеркнула Мэй.

Напомним, в конце марта 2019 года Великобритания покинет Евросоюз, однако до сих пор не подписано соглашение об условиях размежевания. Если руководство страны не договорится по данному вопросу, то выход может быть достаточно жестким, что сулит экономические сложности для Лондона.

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