В Бергамо мусульмане и православные вступили в спор вокруг часовни

Бергамо, Италия, , 07:44 — REGNUM В итальянском городе Бергамо покупка здания католической церкви мусульманской общиной привела к скандалу, передает немецкий канал n-tv 16 декабря.

В октябре 2018 года местным органом здравоохранения на торги было выставлено здание больничной часовни. Продавец предполагал, что часовню выкупит румынская православная община, которая снимала ее в аренду с 2015 года. Три года назад православной общине пообещали, что она сможет приобрести здание.

Однако в последний момент часовня была перехвачена мусульманской общиной, предложившей за нее €450 тыс. Это вызвало гнев не только православных румын, но и местных католиков: они были напуганы перспективой превращения часовни в мечеть.

В спор вмешался глава области Ломбардия Аттилио Фонтана, намеревающийся отменить аукцион и сохранить церковь за христианами. Фонтана является членов правой партии «Лига», которая обещала своим избирателям не допустить появления новых мечетей.

Между тем мэр Бергамо, левоцентрист Джорджио Гори выступил против Фонтаны, заявив, что того одолевают религиозные предрассудки, и отмена аукциона — это «очень явная дискриминация мусульман».

Румынский пастор Георге Велеску надеется, что спор решится в пользу его общины. «При всем уважении, поскольку они (мусульмане — прим. ИА REGNUM ) такие же люди, как и мы, это — церковь. Я бы никогда не купил мечеть и не стал бы превращать ее в церковь. С братской точки зрения, им не стоило участвовать в этом аукционе», — говорит он.

Мусульманская община Бергамо не стала комментировать ситуацию, ограничившись заявлением, что она ищет «большей автономии, стабильности и достоинства».

Как сообщало ИА REGNUM, этой осенью в немецком городе Гамбруг бывшая протестантская церковь Капернаум-кирхе начала новую жизнь в качестве мечети Аль-Нур. Пустующее с 2002 года здание было выкуплено мусульманской общиной.