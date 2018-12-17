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Туркменские партии создадут фронт в правительстве Иракского Курдистана

Политика

И будут добиваться высоких постов

Эрбиль, Ирак, 17 декабря 2018, 07:42 — REGNUM  Туркменские политические силы Иракского Курдистана договорились о создании единого фронта в будущем правительстве курдской автономии, сообщает 17 декабря Kurdistan.ru.

Лидером фронта назначен влиятельный политик Айдын Маруф. В объединение вошли «Партия туркменской реформы», «Партия развития Туркменистана», «Народная партия Туркменистана» и «Туркменский фронт Ирака».

Представители фронта подчеркнули, что будут настаивать не только на министерских постах в правительстве, но также и на других ответственных позициях, в частности советников президента и премьер-министра региона.

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