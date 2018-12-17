Туркменские партии создадут фронт в правительстве Иракского Курдистана

Эрбиль, Ирак, , 07:42 — REGNUM Туркменские политические силы Иракского Курдистана договорились о создании единого фронта в будущем правительстве курдской автономии, сообщает 17 декабря Kurdistan.ru.

Лидером фронта назначен влиятельный политик Айдын Маруф. В объединение вошли «Партия туркменской реформы», «Партия развития Туркменистана», «Народная партия Туркменистана» и «Туркменский фронт Ирака».

Представители фронта подчеркнули, что будут настаивать не только на министерских постах в правительстве, но также и на других ответственных позициях, в частности советников президента и премьер-министра региона.

Читайте ранее в этом сюжете: Багдад потребовал от Турции соблюдать суверенитет Иракского Курдистана

Читайте развитие сюжета: Туркменская фракция Иракского Курдистана просит поддержки со стороны ДПК