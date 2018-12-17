Президент Руанды: Кигали не поддастся на провокацию Бурунди

Кигали, , 07:38 — REGNUM Президент Руанды Поль Кагаме заявил, что его страна не поддастся на провокацию Бурунди, ведь «это будет значить дать провокаторам то, что они хотят», сообщает Daily Monitor Uganda.

«Мы уже сталкивались со всеми формами провокации от Бурунди и не поддались им, — сказал президент Руанды. — Мы не реагировали на них потому, что это значило бы дать провокаторам то, что они хотят, а именно доказать, что в Бурунди нет никаких проблем, кроме как с Руандой».

Президент Бурунди Пьер Нкурунзиза и президент Руанды Поль Кагаме не явились на плановое заседание Восточноафриканского сообщества (ВАС) под председательством президента Уганды Йовери Мусевени 30 ноября. Он перенес заседание на 27 декабря, предоставив государствам время подготовиться к переговорам.

«Руанда вступила в Восточноафриканское сообщество (ВАС) по своему собственному выбору, но это также было и нашим правом. Нам никто не делал одолжения. Когда мы вступили в ВАС, мы не встали на колени, мы не умоляли нас взять в одолжение. Любое сотрудничество означает не только забирать, но и вносить свой вклад. У каждой страны есть свой суверенитет, но, выбирая интеграцию, вы должны понимать, что часть суверенитета придется уступить. Люди сотрудничают и тем самым создают нечто большее, чем просто суверенитет каждого государственного образования», — заявил президент Руанды Кагаме.

Напомним, 4 декабря 2018 года президент Бурунди Нкурунзиза обратился к председателю ВАС Мусевени с просьбой созвать экстренное совещание лидеров ВАС о решении проблемы «агрессии» Руанды против Бурунди.

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