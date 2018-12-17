В Эфиопии осуждены более 60 военных за нарушение устава

Аддис-Абеба, , 07:16 — REGNUM Военный суд Эфиопии приговорил 66 военных к тюремным срокам от 5 до 14 лет за демонстрацию у официальной резиденции премьер-министра страны Абий Ахмеда в октябре 2018 года. Суд заявил, что демонстрация нарушает военный устав, об этом сообщает ВВС Swahili.

Полковник Мешеша Ареда, глава военного суда Эфиопии, рассказал журналистам, что суд приговорил одного военного к 14 годам заключения, а остальным 65 присудил от 5 до 15 лет заключения за нарушение воинского устава.

66 осужденных военных принимали участие в акции протеста 10 октября. Они двигались к официальной резиденции премьер-министра страны Абий, требуя, по словам правительства Эфиопии, повышения зарплат.

Однако Абий заявляет, что целью представителей вооруженных сил было приостановление реформ в стране.

С момента вступления в должность в апреле 2018 Абий проводит некоторые реформы в Эфиопии. Кроме того, Абий освободил политических заключенных, в том числе и главу оппозиции Андаргачев Тсеге, отменил приказ о чрезвычайном положении, объявил об окончании войны с Эритреей, избрал в кабинет министров 50% женщин.