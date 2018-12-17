В Госсобрание Якутии просят развивать региональную экстренную медицину

Якутск, , 06:33 — REGNUM Депутаты Ил Тумэн Якутии рассмотрели проект закона «О Стратегии социально-экономического развития республики до 2032 года с целевым видением до 2050 года». Необходимость его принятия обсуждалась на заседании постоянного комитета Госсобрания по здравоохранению, социальной защите, труду и занятости, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального законодательного органа.

Читайте также: Стратегия развития Якутии заложит фундамент для будущих поколений

В ходе обсуждения стратегии председатель комитета Госсобрания по здравоохранению, социальной защите, труду и занятости Владимир Чичигинаров высказался о том, что в этом документе совершенствование системы территориального планирования размещения объектов здравоохранения должно быть среди приоритетных, наравне со строительством онкологического, кардиологического и наркологического диспансеров. Также депутат констатировал необходимость поддержки и совершенствования службы скорой помощи, развития экстренной медицины в целом.

«Мы абсолютно согласны с тем, что службу экстренной медпомощи нужно поддерживать, поэтому этот вопрос мы обязательно внесем в рамках планирования модернизации Национального центра медицины», — заверил депутатов первый заместитель председателя правительства региона Алексей Стручков.

Читайте также: Правительство Якутии «откровенно выступает против развития малой авиации»?

Владимир Чичигинаров также попросил особое внимание обратить на вопрос проработки четкой системы в организации работы санитарной авиации, поскольку оперативное оказание медпомощи населению имеет важное значение.

После обсуждения члены комитета приняли решение внести законопроект «О Стратегии социально-экономического развития Якутии до 2032 года с целевым видением до 2050 года» на рассмотрение всех депутатов Госсобрания региона в окончательном чтении.

Как сообщало ИА REGNUM, стратегия развития Якутии базируется на анализе приоритетных направлений стратегического планирования и конкретных проблемах республики. Первый этап реализации документа привязан к 2022 году. Как ожидается, к этому сроку на проектную мощность выйдут крупные индустриально-сырьевые проекты: якутский центр газодобычи в Ленском промышленном инфраструктурном узле, продолжится расширение Западной комплексной провинции, Южного промышленного комплекса, Восточной горнодобывающей промышленности, начнётся реализация арктических проектов.

2024 год, как предполагается, станет контрольным с точки зрения реализации майских указов президента страны и ознаменуется качественным повышением социально-экономических показателей развития республики. По прописанному в стратегии плану на повышении доходов якутян и снижение бедности населения повлияют усилия руководства региона по обеспечению занятости в базовых отраслях и созданию новых несырьевых производств. К 2032 году должна быть достигнута цель — войти в число регионов-лидеров страны по экономическим показателям и показателям качества жизни населения.