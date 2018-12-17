Пушков прокомментировал планы Трампа вывести войска из Сирии

Москва, , 05:58 — REGNUM Вывод американских военных из Сирии стал бы сенсацией. Об этом написал в своем микроблоге российский сенатор Алексей Пушков, комментируя сообщение турецкого МИД о соответствующем намерении главы США Дональда Трампа.

В настоящее время на севере Сирии находятся от 2 тыс. до 4 тыс. американских военных. У США также есть базы на территории САР, например, база в Ат-Танфе, напомнил он.

«Трамп, возможно, об этом думает. Но его администрация думает о том, чтобы остаться», — написал Пушков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу рассказал о рассмотрении властями США возможного вывода войск из Сирии. Таким намерением, отметил он, поделился Трамп в разговоре со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

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