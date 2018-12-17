Эр-Рияд ответил Сенату США на обвинения кронпринца в убийстве Хашогги

Эр-Рияд, , 05:46 — REGNUM Саудовская Аравия отвергла обвинения о причастности к убийству журналиста Джамаля Хашогги наследного принца Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда, изложенные в резолюции Сената США. Такова позиция МИД королевства, сообщает Саудовское агентство печати.

Власти Саудовской Аравии отвергли позицию американского сената, в основе которой лежат «необоснованные претензии и утверждения». Резолюция является вопиющим вмешательством во внутренние дела королевства, которое ставит под удар его региональный и международный статус, подчеркнули в Эр-Рияде.

В заявлении саудовского МИД говорится, что приверженность дальнейшему развитию отношений с США сохраняется, однако позиции сенаторов вызывают беспокойство.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 декабря американским сенатом были приняты две резолюции — об ответственности кронпринца за убийство Хашогги и о прекращении поддержки военной операции Эр-Рияда в Йемене. Резолюции обладают лишь декларативным характером.

Согласно предварительным итогам расследования, обнародованным саудовской генпрокуратурой 15 ноября, по делу об убийстве журналиста в консульстве королевства в Стамбуле задержан 21 человек, из них одиннадцати предъявлены обвинения в причастности к убийству. Отмечается также, что Хашогги хотели не убить, а вывезти в Саудовскую Аравию.

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