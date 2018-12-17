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Глава правительства Сахалина сложила полномочия

Политика

Веру Щербину назначили главой правительства региона в январе 2016 года

Южно-Сахалинск, 17 декабря 2018, 05:28 — REGNUM  Председатель правительства Сахалинской области Вера Щербина подала в отставку. Об этом сообщает 17 декабря ИА SakhalinMedia.

Утром 17 декабря исполняющим обязанности главы правительства области назначен Алексей Белик. Ранее он был вице-мэром администрации Южно-Сахалинска, затем был назначен министром экономического развития региона, после чего стал одним из семи заместителей председателя.

Как сообщало ИА REGNUM, Веру Щербину назначили главой правительства Сахалина в январе 2016 года. С 27 января по 7 декабря 2018 года она исполняла обязанности губернатора Сахалинской области.

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Отставки и назначения
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