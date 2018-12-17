Предприниматели 15 районов Якутии привезли товары на «БизнесЭкспо-2018»

Якутск, , 05:39 — REGNUM 14−15 декабря в Якутии прошла межотраслевая выставка «БизнесЭкспо-2108». В ней приняли участие предприниматели из 15-ти районов республики, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По информации ЯСИА, владельцы ИП привезли показать в Якутск продукцию своего производства. В экспозиции выставки были представлены товары народного потребления и продукты питания, в том числе молочная, мясная, рыбная продукция. На мероприятии проходили дегустации продуктов местного производства.

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Помимо выставки на «БизнесЭкспо-2108» были организованы полезные встречи для субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе с представителями бизнеса из Новосибирской области. В рамках мероприятия также прошли семинар-тренинг, мастер-класс и бизнес-сессия, посвящённая путям развития предпринимательства.

Была также организована встреча с успешными предпринимателями — основателями компаний «Камелёк», «Интехстрой», «Даймонд Клиник», «Эгэлгэ», «Японец», «Дело жизни» и крестьянского хозяйства «Эм». Предприниматели поделились с коллегами опытом и знаниями, рассказали о важнейших составляющих любого бизнеса и главных качествах успешного предпринимателя.

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В рамках «БизнесЭкспо-2108» также состоялся практико-ориентированный семинар «Я-стильный», где были представлены коллекции известных модельеров и дизайнеров Якутии — от новогодних нарядов и якутского этно в стиле Бохо до детского бренда модельной одежды. Завершилось мероприятие концертом.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии не могут определиться, кто получит место в кресле уполномоченного по правам предпринимателей республики. Выбирать предстояло между четырьмя кандидатами, сильное противостояние шло между двумя, а итогом стало то, что назначенное на 27 ноября голосование не состоялось. Пока этом место продолжи занимать действующий уполномоченный Айталина Соколова.