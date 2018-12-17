Командующий РВСН прокомментировал возможный выход США из ДРСМД

Москва, , 03:00 — REGNUM Возможные последствия отказа США от Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) принимаются во внимание при планировании боевого применения стратегических ядерных сил РФ. Об этом рассказал командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев в опубликованном 17 декабря интервью изданию «Красная звезда».

Он подчеркнул, что влияние последствий выхода США из ДРСМД, последующего размещения американских ракет средней дальности в Европе и, соответственно, возникновение новых угроз для безопасности РФ, обязательно учитываются. Вместе с тем, задачи РВСН по обеспечению стратегического ядерного сдерживания останутся прежними.

Каракаев заявил, что Вашингтон продолжит искать способы для нейтрализации ядерного потенциала России и не откажется от этой задачи в обозримом будущем. Российские военные, со своей стороны, разработали ряд мер для снижения эффективности американской перспективной системы ПРО в Европе.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель Совета национальной безопасности при Белом доме США Гарретт Маркис обвинил Россию в отсутствии серьезного настроя на сохранение ДРСМД.

Вместе с тем от американского военного ведомства не последовало даже формальной реакции на обращение главы Минобороны России Сергея Шойгу к главе Пентагона Джеймсу Мэттису, в котором Шойгу предложил обсудить разногласия относительно условий соблюдения договора.

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