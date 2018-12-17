В ВВС объяснили поиск «руки Кремля» в протестах во Франции

Лондон, , 02:40 — REGNUM Сотрудница британской телерадиокомпании BBC изучала «возможное влияние» России на протесты во Франции с учетом соответствующего заявления французского министра иностранных дел Жан-Ива Ле Дриана. Об этом говорится в комментарии ВВС, касающемся поиска «российского следа» в манифестациях «желтых жилетов», передает RT.

Глава МИД Франции публично комментировал сообщения о возможном влиянии Москвы на протесты, поэтому изучение этого аспекта корреспондентом BBC вполне логично. Однако в выпущенных корреспонденткой репортажах возможная связь с Москвой не упоминается, пояснили в британской телерадиокомпании.

В BBC отметили, что по-прежнему следуют принципам «беспристрастной и независимой журналистики».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о настойчивых попытках корреспондента ВВС выведать что-либо о якобы имеющемся «российском следе» в событиях во Франции. В МИД России инцидент назвали «вопиющим фактом» и пообещали обратиться по этому поводу в ОБСЕ.

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