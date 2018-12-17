Нападёт ли Порошенко на Россию после 16 декабря?

Александр Халдей, , 03:48 — REGNUM

Компетентные службы безопасности России отметили 14 декабря как некую важную дату, после которой могут произойти серьёзные военные инциденты на российско-американском фронте на Украине. Ожидается украинское наступление, и это совсем не дезинформация, а событие, для которого есть все реальные основания.

Известно о том, что группировка ВСУ численностью в 12 тысяч человек собрана в кулак и готовится к наступлению на мариупольском направлении. Замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил на пресс-конференции о том, что спецслужбам ДНР известно о таком наступлении, целью которого является захват контроля над участком границы между РФ и Украиной в районе Коньково — Холодное на территориях Новоазовского и Тельмановского районов. В районе предполагаемых боевых действий наблюдается усиление войск противника и прибытие наёмников из стран НАТО, которых, как известно, используют для специальных диверсионных операций.

Особенностью современной войны является отсутствие секретности в подготовке боевых действий. Скрыть сосредоточение войск США не только не хочет, но и демонстративно не стремится. Уже сама подготовка должна оказывать деморализующее действие на противника и служить средством мобилизации союзников и информационной раскачки общества, которому предстоит положительно реагировать на сам факт начала операции, чем бы она ни закончилась.

Активизация ВСУ в районе Мариуполя полностью укладывается в намерения НАТО проникнуть в район Азовского моря под видом миссии мониторинга. Дескать, там русские избивают украинцев, а США не могут молчать. Именно для целей давления на Россию ВСУ начнут военные действия, а в район Чёрного моря стремится авианосная группа США из одного авианосца и трёх эсминцев. Сейчас пока группа маневрирует в Средиземном море, так как доктрина Монтрё запрещает авианосцам вход в Чёрное море. Но были заявления Конгресса США о необходимости запросить у Турции разрешение на проход черноморских проливов для этой группы. Сам факт такого заявления, даже без наличия самого запроса — это уже акт психологического давления на Россию.

Зайти в Чёрное море авианосная группа США, конечно, может, но при этом немедленно попадёт под прицел российских береговых ракетных дивизионов в Крыму. Не говоря уже о ВКС и ВМФ. Так что в случае начала попытки повоевать группа может из Чёрного моря и не выйти. Стремятся ли США довести противостояние с Россией именно до этой черты? Стоит ли ожидать начала войны до конца текущего года, или у США другие планы?

У любой американской операции всегда несколько уровней. Если не удаётся один, переходят на следующий. Вроде как не догоню, так хоть согреюсь. Для НАТО тут тоже существуют свои риски. США понимает, что в случае начала боевых действий ВСУ получат разгром, и войска ЛДНР войдут в Мариуполь. Войска ЛДНР могут двинуться и дальше в наступление, и тогда даже Владимир Путин не скажет точно, где они остановятся.

Россия не допустит военного поражения ЛДНР, хотя Запад на этом этапе его и не планирует. Россия видит ловушку, но может в неё шагнуть, стремясь разрушить и капкан, и охотника. В любом случае Россия получит новые санкции, но плацдарм для НАТО будет потерян без вариантов возврата. Да и неизвестно, как отреагирует Евросоюз.

Понимая это, НАТО играет ва-банк. Контроль над Азовом и морскими путями из Мариуполя ими фактически уже потерян, Россия их уже перекрыла, так что ухудшение военно-стратегической обстановки для Киева и НАТО ничего не изменит. Мариуполь они хоть и имеют, но использовать его не могут. А вот шанс объединить Запад под лозунгом противостояния России и под эту сурдинку атаковать «Северный поток — 2» вполне реален. И при этом атака должна разрушить европейские намерения (а идеальная атака должна разрушать не только челюсть противника, но и его намерения) создать отдельную от США систему валютных расчётов, к которой присоединяется Россия. А следом за этим хоронится и идея европейской армии вне НАТО.

Локальная Мариупольская война решает для США слишком много важнейших проблем сохранения контроля над союзниками и подчинения их своей воле, чтобы отнести её к разряду утопий. При любом её исходе США достигают своих целей. Победят они или их разобьют — в любом случае Запад обязан сплотиться вокруг США и подчиниться их воле. Так что у мариупольской «атаки мертвецов» Порошенко не украинские, а европейские основания. Под Мариуполем разыгрывается фрагмент американо-европейской экономической войны, где Азов — лишь один из театров военных действий.

Азовское море в районе Мариуполя — это такое современное Сараево. Один выстрел — и курок очередной мировой войны спущен. Попытка попугать Россию силовым блефом с переходом войны в экономическую плоскость может перейти в реальный саморазвивающийся процесс. Ведь если вы делаете другому козу, тот может реально ударить в ответ. И тогда всё пойдёт не так, как планировалось.

Для Порошенко в этом сценарии свои бонусы: он как минимум проводит выборы на ненадёжных территориях в режиме военного положения, когда агитация противников там запрещена, а избиратели в статусе резервистов голосуют на закрытых участках военных частей. Да, Порошенко в статусе президента на второй срок — вовсе не идеальный для США сценарий. Оставление Порошенко обострит внутриполитический кризис элит Украины до состояния элитной войны с последующим распадом страны. В этом случае поменять Порошенко на Тимошенко для США даже предпочтительнее.

Однако выгоды от обострения конфликта с Россией на Азове перевешивают негативные сценарии от бонусов Порошенко. Тем более что контроль донецких избирательных участков не даёт Порошенко гарантии победы, и Тимошенко всё равно победит его. Для США вообще кандидатура украинского президента техническая и не имеющая значения. Важнее всего баланс сил с Россией. И именно изменение этого баланса сил толкает США на путь военных авантюр в Мариуполе. Вероятность начала военных действий чрезвычайно высока, и российские военные готовятся не зря. А то, что они готовятся, секретом не является.

Запад традиционен до слёз в своём подходе к сооружению «казусов белли». Все мы помним трогательную историю «отравления Россией Скрипалей». Россия была обвинена в провокации, устроенной британскими спецслужбами. Так явно была подстроена вся эта история, что Европа чисто технически сымитировала солидарное присоединение к санкциям, чтобы избежать неприличного открытого остракизма Британии своими же союзниками. Но Лондон в деле Скрипалей использовал старую схему, по которой действовал против России аж в Первую мировую войну.

Все помнят, как это было. Перед выстрелом в Сараево сложилась мировая система баланса сил. Россия покрывала Сербию, Германия — Австрию. Операция британской разведки, где её агент сербский националист Гаврила Принцип стреляет в наследника австрийского престола Франца Фердинанда, сталкивала Германию и Россию, каждой из которых Англия давала свои гарантии: России — совместный с Францией союз против Германии, а Германии — нейтралитет в случае её столкновения с Россией.

А вот что писала тогда британская пресса — газеты Standart и Daily Chronicl — о выстреле Гаврилы Принципа в Сараево: «Нет сомнения, что целый заговор был подготовлен Сербией, и на Россию падает часть ответственности, если на вся». «Основой убийства является российская система устранения каждого невыгодного противника на Балканах». Ничего не напоминает? Нет эффекта дежавю? Если поменять Фердинанда на Скрипаля, а Сербию на Солсбери?

Причём, что самое интересное, нынешняя оппозиция в России реагирует точно так же, как реагировала оппозиция тогда. Лев Троцкий писал в своей книге «Европа в войне»: «Убийство… было несомненно инспирировано сербским правительством. С другой стороны, и Россия косвенным путём участвовала в подготовке этого убийства». Чем не наша нынешняя рукопожатная либеральная общественность?

Что тут можно сказать? Можно сказать: «Скучно, девушки». Можно напомнить: СССР бил Германию на фронте именно из-за приверженности вермахта к шаблонам, под которыми в германских штабах понимали законы тактики и стратегии. Но именно эта склонность к шаблонам Запада и заставляет нас реально готовиться ко всем возможным провокациям именно как к реальным и возможным. Они не уймутся, пока не получат дубиной по хребту.

Мы прекрасно знаем, с кем имеем дело и как они развязывают войны против нас. Как бы они ни стремились к игре в ковбоев, однажды они заиграются и перейдут черту, и то, чего все так стремятся избежать, начнётся. Как говорил знаток развязывания войн Герман Геринг: «Когда пушек скапливается слишком много, они начинают стрелять сами». В истории уже не раз были такие прецеденты.

Большие войны начинаются с малых провокаций, где инициаторы стремятся переиграть Россию. Именно такую комбинацию факторов мы имеем перед собой сейчас. Уже появились сведения о том, что ВСУ перейдут в наступление под Донецком в Сочельник или на католическое Рождество. И поэтому к периоду после 16 декабря 2018 года нужно отнестись со всей возможной серьёзностью.