Багдад потребовал от Турции соблюдать суверенитет Иракского Курдистана

Багдад, , 00:00 — REGNUM Заместитель спикера парламента Ирака Башир Хаддад потребовал уважать суверенитет государства, а также курдской автономии, сообщает 16 декабря Kurdistan.ru.

Причиной подобной реакции стали действия Турции, военно-воздушные силы которой подвергли 13 декабря бомбардировке лагеря беженцев, расположенные вблизи Эрбиля — столицы Иракского Курдистана.

Напомним, ВВС Турции регулярно совершают налеты на территорию Ирака, целью военных становятся позиции Рабочей партии Курдистана, имеющей здесь свои укрытия. Данная группировка считается в Турции террористической.

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