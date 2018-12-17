Понедельник, 17 Декабря 2018 года
01:12:01 МСК

Багдад потребовал от Турции соблюдать суверенитет Иракского Курдистана

Политика

ВВС Турции продолжают бомбить северный Ирак

Багдад потребовал от Турции соблюдать суверенитет Иракского Курдистана
Kurdishstruggle
Флаг Курдистана

Багдад, 17 декабря 2018, 00:00 — REGNUM  Заместитель спикера парламента Ирака Башир Хаддад потребовал уважать суверенитет государства, а также курдской автономии, сообщает 16 декабря Kurdistan.ru.

Причиной подобной реакции стали действия Турции, военно-воздушные силы которой подвергли 13 декабря бомбардировке лагеря беженцев, расположенные вблизи Эрбиля — столицы Иракского Курдистана.

Напомним, ВВС Турции регулярно совершают налеты на территорию Ирака, целью военных становятся позиции Рабочей партии Курдистана, имеющей здесь свои укрытия. Данная группировка считается в Турции террористической.

Читайте ранее в этом сюжете: ВВС Турции нанесли удары по позициям РПК на севере Ирака

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Курдистан
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить