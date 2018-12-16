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Причастность РФ к акциям протеста во Франции не установлена — СМИ

Политика

Сотрудники правоохранительных органов Франции продолжают расследование

Причастность РФ к акциям протеста во Франции не установлена — СМИ
Thomas Bresson
Желтые жилеты

Париж, 16 декабря 2018, 20:45 — REGNUM  Спецслужбы Франции не выявили возможную причастность Российской Федерации к акциям протеста «желтых жилетов» в стране. Об этом сообщила газета Le Journal du Dimanche со ссылкой на свой источник.

По словам источника, сотрудники правоохранительных органов Франции продолжают проверку «полученной информации», однако причастность РФ к протестному движению в стране не установлена.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 декабря 2018 г. глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил о необходимости проверить информацию СМИ о возможной «причастности» РФ к акциям протеста «жёлтых жилетов» во Франции.

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Протесты во Франции
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