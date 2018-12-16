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В Минске опровергли слухи о закрытом совещании у Лукашенко о независимости

Политика

«Никаких совещаний (в Белоруссии) на эту тему не было»

В Минске опровергли слухи о закрытом совещании у Лукашенко о независимости
Иван Шилов © ИА REGNUM
Александр Лукашенко

Минск, 16 декабря 2018, 20:09 — REGNUM  Информация СМИ о том, что глава Белоруссии Александр Лукашенко якобы на днях проводил совещание на тему независимости Минска в якобы условиях «российского давления», не соответствует действительности. Об этом заявила РИА Новости пресс-секретарь главы белорусского государства Наталья Эйсмонт.

«Никаких совещаний (в Минске) на эту тему не было», — заявила она.

Ранее издание «Наша Нива» со ссылкой на свой источник сообщило, что президент Белоруссии Лукашенко якобы на днях провел с представителями высшего руководства страны совещание, которое было посвящено «давлению» со стороны РФ.

По словам источника, чиновники в ходе закрытого мероприятия приняли решение до «конца стоять за независимость» Белоруссии.

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