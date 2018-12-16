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Порошенко: Путин «избегает» переговоров

Политика

Три корабля ВМС Украины, которые вторглись в российские воды и игнорировали предупреждения российских пограничников, были задержаны 25 ноября 2018 г

Порошенко: Путин «избегает» переговоров
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Порошенко

Киев, 16 декабря 2018, 19:38 — REGNUM  Президент России Владимир Путин якобы «избегает» переговоров с главой Украины Петром Порошенко о судьбе украинских военных, задержанных за незаконное пересечение госграницы РФ в Керченском проливе. Об этом заявил во время пресс-конференции в Киеве украинский лидер, слова которого обнародовала его пресс-служба.

«Я набрал его (Путина) для того, чтобы пообщаться, он отказался от общения не потому, что как он объясняет это избирательным процессом в Украине, — сказал глава государства. — Он отказался, потому что ему нечего сказать».

5 декабря Путин сообщил сотрудникам СМИ о том, что отказ, который получил Порошенко по поводу телефонных переговоров с главой РФ, связан с тем, что он не хочет участвовать в избирательной компании действующего украинского лидера.

Как сообщало ИА REGNUM, три корабля ВМС Украины, которые вторглись в российские воды и игнорировали предупреждения российских пограничников, были задержаны 25 ноября 2018 г.

Власти России назвали инцидент в Керченском проливе умышленной провокацией Киева.

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Провокация ВМС Украины в Керченском проливе и ее последствия
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