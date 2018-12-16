Воскресенье, 16 Декабря 2018 года
20:03:38 МСК

Эрдоган анонсировал закупку 120 истребителей F-35

Политика

В Турции уже производят часть комплектующих к этим воздушным судам

Эрдоган анонсировал закупку 120 истребителей F-35
Иван Шилов © ИА REGNUM
Истребитель-бомбардировщик F-35

Стамбул, Турция, 16 декабря 2018, 18:54 — REGNUM  Власти Турции планируют в ближайшее время закупить у США партию истребителей F-35. Об этом, как передает агентство «Анадолу», заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на митинге в Стамбуле.

«Анкара закупит 120 самолетов F-35 американского производства», — сказал Эрдоган.

По его словам, в Турции уже производят часть комплектующих к этим воздушным судам пятого поколения.

Как ранее передавало ИА REGNUM, 2 декабря 2018 г. новый глава комитета сената Конгресса США по вооружённым силам Джеймс Инхов заявил, что власти Турции должны сделать выбор между РФ и странами Запада.

По его словам, если Анкара планирует остаться в американской программе F-35, то ей следует отказаться от получения российских ЗРК С-400.

Читайте также: В США хотят заставить Турцию выбирать между Западом и Россией

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политическая жизнь Турции
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить