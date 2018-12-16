На выборах губернатора Приморского края завершён подсчёт голосов

Владивосток, , 21:42 — REGNUM В Приморском крае на выборах губернатора уже подсчитано 100% голосов избирателей. В первом туре с большим отрывом побеждает врио главы региона Олег Кожемяко, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в крайизбиркоме.

Самовыдвиженец Кожемяко получил поддержку 420 730 жителей Приморья или 61,88%. На втором месте оказался Андрей Андрейченко (ЛДПР), которому свои голоса отдали 171 961 человека (25,16%). Третье место завоевал Алексей Тимченко («Партия Роста») с 35 126 голосами в свою поддержку (5,17%). А на четвёртом месте оказалась Роза Чемерис («За женщин России»). Ей свои голоса отдали 25 854 человек или 3,80%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, эти выборы были повторными. 9 сентября в первом туре победителя определить не удалось, а результаты второго тура были отменены после того, как ЦИК России нашёл на выборах множество нарушений.

Действовавший на тот момент врио губернатора Андрей Тарасенко после этого ушёл в отставку. А на его место был назначен Олег Кожемяко, который к тому времени возглавлял Сахалинскую область.

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