Предварительные итоги выборов в Приморье: победил Олег Кожемяко

Владивосток, , 18:33 — REGNUM Временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Олег Кожемяко лидирует с большим отрывом на повторных выборах главы региона. Уже посчитано 95,35% бюллетеней. За него проголосовали 61,47% избирателей, за его ближайшего конкурента депутата Госдумы от ЛДПР Андрея Андрейченко — 25,43%, сообщает корреспондент ИА REGNUM на основании данных избиркома.

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Исполнительный директор «Тим-Групп Трейдинг» Алексей Тимченко («Партия Роста») набрал 5,22% голосов, а за депутата Думы Владивостока, коммерческого директора АО «Курортстройсервис» Розу Чемерис («За женщин России») проголосовали 3,84% избирателей. Явка на 18.00, напомним, составляла 39,57%, а окончательное число посетивших участки избирателей пока ещё не подсчитано.

Как сообщало ИА REGNUM, первая попытка избрать главу Приморья была предпринята ещё 9 сентября и закончилась вторым туром, в котором боролись за кресло главы региона коммунист Андрей Ищенко и врио губернатора Андрей Тарасенко. Результаты второго тура, прошедшего 23 сентября, впоследствии были отменены: федеральный избирком тогда пришёл к выводу, что при подсчёте голосов имели место нарушения. Итогом стало то, что Андрей Тарасенко покинул свой пост, а на его место был назначен глава Сахалина Олег Кожемяко.

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