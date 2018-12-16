МИД РФ прокомментировал поиск BBC «российского следа» в митингах во Франции

Москва, , 18:23 — REGNUM Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 24» прокомментировала попытки сотрудников британской телерадиокомпании BBC найти «российский след» в протестном движении во Франции.

По словам дипломата, российская сторона в ближайшее время из-за данных сообщений намерена обратиться в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

«Мы (МИД РФ) этот вопрос зададим международным структурам, — сказала Захарова. — Мы завтра же (17 декабря) напишем в ОБСЕ».

По ее словам, попытки сотрудников СМИ обвинить РФ в причастности к протестным акциям во Франции являются «вопиющим фактом».

16 декабря РИА Новости со ссылкой на переписку сотрудницы ВВС с одним из корреспондентов, который освещает уличные протесты в Париже, сообщило, что британская гостелерадиокомпания ВВС требует от своих сотрудников во что бы то ни стало найти доказательства «российского вмешательства» в протесты движения «желтых жилетов» во Франции.

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