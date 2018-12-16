В Баку снова заговорили о строительстве АЭС

Баку, , 17:22 — REGNUM Обсуждения вокруг урегулирования нагорно-карабахского конфликта не предполагают непосредственного обсуждения путей решения конфликта, и нередко, напротив, проблематика используется для решения иных вопросов, считает армянский политолог Степан Даниелян.

В случае России, по словам политолога, очевидно ее стремление вовлечь Азербайджан в орбиту ОДКБ и ЕАЭС.

«Не случайно буквально накануне появилась информация о предложении российской стороны построить атомную станцию в Азербайджане. Строительство АЭС означает очень серьезную зависимость от РФ, как в экономическом плане, так и плане безопасности в вопросе эксплуатации станции», — цитирует Даниеляна news.am.

13 декабря государственное агентство ТАСС сообщило, что госкорпорация Росатом направила президенту Азербайджана предложения по сотрудничеству в области мирного использования атомной энергии, которые включают в себя строительство АЭС.

При этом ТАСС с довольно странной формулировкой ссылается на источник в атомной отрасли, знакомый с ходом переговоров, который «заявил об этом журналистам».

«У Азербайджана есть атомная отрасль, но нет действующих АЭС. Росатом направил предложения, они думают. Мы предложили два пути: один — форсировано сразу начать. В советские времена там даже была выбрана площадка под атомную станцию, можно сразу выходить на площадку», — цитирует ТАСС источник.

По его словам, второй вариант, предложенный Москвой, предполагает постепенное наращивание сотрудничества в ядерной сфере.

«Можно идти не торопясь: сначала создать атомный реактор исследовательский, какие-то энергетические компетенции наработать, кадры подготовить. Так лет пять — шесть поработать (прежде чем выходить на проект строительства АЭС — прим. ИА REGNUM )», — сказал собеседник агентства.

Он также сообщил, что между двумя странами уже прошли предварительные переговоры, по итогам которых Росатом сформировал предложения по сотрудничеству и направил их на рассмотрение президенту Азербайджана.

Говоря о возможной схеме финансирования проекта по строительству АЭС, источник добавил, что вряд ли Баку в случае согласия с предложениями Росатома прибегнет к кредиту от российской стороны для реализации проекта.

«Я думаю, за свои будут строить», — заявил он.

Разговоры о строительстве АЭС в Азербайджане появляются довольно регулярно. В 2014 году Баку озвучили планы по строительству в стране первой атомной электростанции. Как заявил тогда председатель ЗАО «Национальный центр ядерных исследований» Адиль Гарибов, работы по сооружению первого ядерного реактора в республике могут завершиться к 2020 году.

Гарибов также тогда сообщил, первый, пока еще исследовательский, ядерный реактор, должен быть рассчитан на мощность в 20 мегаватт.

Место строительства площадью 15 гектаров, как утверждали в Баку, уже определено. Где конкретно начнется строительство, Гарибов не уточнил, но, по всей вероятности, речь идет об окрестностях города Хырдалан, расположенного между Баку и Сумгаитом. От местечка Наваи к юго-востоку от азербайджанской столицы, где собирались строить АЭС советские власти, нынешнее руководство республики решило отказаться, хотя по сравнению с другими районами республики это сейсмически благоприятная зона.

В советское время в Азербайджане уже планировалось строительство АЭС, однако оно было полностью свернуто после аварии в Чернобыле в 1986-м.