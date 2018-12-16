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Лукашенко провел совещание из-за «российского давления» — СМИ

Политика

«Было большое совещание»

Минск, 16 декабря 2018, 17:18 — REGNUM  Президент Белоруссии Александр Лукашенко на днях провел с представителями высшего руководства страны совещание, которое было посвящено «российскому давлению». Об этом сообщает издание «Наша Нива» со ссылкой на свой источник.

«Было большое совещание у президента (Лукашенко)», — сказал источник.

По его словам, в ходе мероприятия представители руководства страны приняли решение до «конца стоять за независимость» страны.

Как передавало ИА REGNUM, 14 декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко на пресс-конференции для журналистов в Минске заявил, что руководство Белоруссии опасается, что Москва хочет инкорпорировать страну в свой состав.

По его словам, идея присоединения Белоруссии к РФ подается Москвой под видом «глубокой интеграции».

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