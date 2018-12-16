Анкара активно развивает оружейную промышленность

Ариф Асалыоглу, , 17:12 — REGNUM

Согласно сообщению газеты Hürriyet, Стокгольмский институт исследования проблем мира (SIPRI) в своем отчете говорит о том, что турецкие оружейные компании в 2017 году увеличили продажи на 24%. ASELSAN и Турецкий научно-исследовательский центр аэрокосмических технологий (TUSAŞ) вошли в список первых 100 компаний. «Этот значительный рост отражает готовность развивать оружейную промышленность для того, чтобы удовлетворить растущий спрос на вооружение и стать менее зависимыми от иностранных поставщиков», — заявил исследователь программы SIPRI в области вооружений и военных расходов Питер Веземан. Индия и Бразилия также занимают строчки среди стран, которые вышли вперед в 2017 году, а в первую сотню из Южной Америки удалось попасть лишь бразильской компании Embrae. В мировой оружейной промышленности лидируют американские компании, а за ними следует Россия.

В парламенте Турции обсуждают бюджет на 2019 год

Как сообщает CNN Türk, в генеральной ассамблее Великого национального собрания Турции начались обсуждения закона о бюджете на 2019 год. Согласно финансовому бюджету на 2019 год, международная торговля будет увеличена, а инфляция будет расти в соответствии с политикой счета текущих операций. Как ожидается, дефицит бюджета в 2018 году составит 72,1 миллиарда лир. Важное место было отдано здравоохранению и образованию — в 2019 году на здравоохранение будет выделено 157 миллиардов лир, а 161 миллиардов лир уйдет образованию. Сопредседатель Демократической партии народов (ДПН) Первин Булдан сделала заявление по поводу переговоров о бюджете на 2019 год: «Сегодня здесь обсуждается не народный бюджет, а бюджет дворцовый. Картина происходящего в стране может выглядеть розовой, если смотреть через цветные стекла президентского дворца, но жизнь народа на самом деле очень тяжела». Булдан напомнила о словах, написанных на стене в зале генеральной ассамблеи — «Власть безусловно и безоговорочно принадлежит народу». По ее словам, «к сожалению то, что избранные люди, которые должны быть в этом парламенте и за его пределами, сейчас незаконно содержатся в тюрьмах, говорит о том, что власть находится в руках всемогущественных лиц, а не народа».

Экономика Турции в третьем квартале пережила жесткое падение

Газета Dünya публикует данные Турецкого статистического института (TÜİK), который заявил о самых худших показателях роста за последние годы. По данным TÜİK, экономический рост в Турции в первом квартале этого года составил 7,3%, во втором квартале — 5,2%, а в третьем всего лишь 1,6%. Это самый слабый показатель за последние два года. Ранее предполагалось, что рост достигнет уровня в 2%.

В нормальной стране уже бы давно разразился скандал…

Журналист газеты Yeni Çağ Ахмет Такан написал о том, что глава Национальной разведывательной организации Турции Хакан Фидан в связи с убийством саудовского журналиста Джемаля Кашикчи (Хашогги) в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле посетил Вашингтон. Он сам лично сообщил о произошедшем американским сенаторам. Статья Такана серьезно всполошила Анкару. Некоторые депутаты возмутились тем, что вместо того доклада о ситуации турецкому парламенту Фидан отправился в США. Последней каплей стало заявление турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что он будто бы не знал об этой поездке.

Число сирийцев в Турции

AktifHaber рассказывает о заявлениях министра внутренних дел Турции Сулеймана Сойлу во время межправительственной конференции по вопросам глобальной миграции, которая прошла в Марокко. «В нашей стране сейчас находится 3 миллиона 611 тысяч 834 сирийца. В статусе временной защиты находятся 3 миллиона 611 тысяч 834 беженца из Сирии. 612 846 детей, 303 228 взрослых получают образование в наших школах каждый год», — отметил Сойлу.

Турция вновь входит в Сирию

Согласно сообщению TR724, Эрдоган выступил на саммите турецкой оборонной промышленности. «В течение нескольких дней мы начнем операцию на востоке Евфрата», — заявил президент. В регион должны быть переправлены военные силы. Эрдоган во время конференции высших судебных инстанций стран Организации исламского сотрудничества в Стамбуле во дворце Долмабахче подчеркнул свои намерения обеспечить мир на востоке Евфрата. «Мы провели операции вчера вечером. Остальные последуют за этим», — отметил он. Президент добавил, что уже потеряли слишком много времени в вопросе интервенции на востоке Евфрата, теперь нельзя тянуть ни одного дня.

США против операции на востоке Евфрата

Как сообщает Shaber3, министерство обороны США заявило, что «любой односторонний шаг на северо-востоке Сирии, в особенности в той зоне, где расположены американские войска или рядом с ними, предпринятый какой-либо стороной, вызывает серьезную обеспокоенность, и мы считаем подобный шаг абсолютно неприемлемым». По словам представителя Пентагона майора Шона Робертсона, единственным решением проблемы безопасности в регионе является координация и взаимодействие между Вашингтоном и Анкарой. Робертсон подчеркнул, что координация, сотрудничество и солидарность между странами зависит от тесной работы с Турцией и от деятельности Рабочей группы по Сирии на высшем уровне. «Несогласованные военные операции подорвут общие интересы», — добавил майор, говоря о возможном диалоге по вопросу безопасности в приграничных районах.

«Если вы не очистите Манбидж, мы войдем и туда»

AktifHaber пишет о том, что Эрдоган выступил с предупреждениями в адрес США, говоря о том, что Турция полна решимости принести мир на восток Евфрата. Президент заявил: «Если вы не очистите Манбидж, мы войдем и туда. Точно так же, как виновны те, кто под видом борьбы с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Ираке и Сирии разрушают все на своем пути, виновны и те, кто дает им такую возможность. Террористическая организация, занявшая треть территории Сирии, совершает все виды предательства при поддержке США и некоторых европейских стран», — добавил Эрдоган, направив свои предупреждения в адрес Соединенных Штатов. «Они хотят от нас новый план. Пытаются отвлечь нас историей с Манбиджем. Манбидж — регион, где проживают арабы. Но они передали его террористическим организациям. А теперь мы говорим, очищаете — очищайте, а если не очистите, то мы войдем и в Манбидж. Турция и так потеряла достаточно времени в террористическом болоте на востоке Евфрата», — отметил президент.

«Турция и США могут столкнуться в Сирии»

«Эрдоган заявил о том, что они готовятся к операции, направленной на то, чтобы очистить область в Сирии от ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и курдских боевиков, сражающихся вместе с американскими войсками. А это означает, что турецкая армия рискует столкнуться лицом к лицу с армией США», — сообщается в материале BBC Türkçe. Также в статье говорится о том, что «Анкара выступила против сотрудничества союзника по НАТО США с сирийскими курдскими ополченцами на том основании, что они представляют угрозу на южных границах». Согласно полученной информации, Сирийские демократические силы, представляющие собой основу «Отрядов народной самообороны» (YPG), вооруженного крыла «Демократического союза», являются ведущим местным союзником Вашингтона в Сирии, обучаются и вооружаются за счет Соединенных Штатов, а также под их контролем в регионе располагаются военные базы США. В прошлом месяце Турция начала совместное с США патрулирование Манбиджа на западе Евфрата для того, чтобы очистить область от Сирийских демократических сил, однако Анкара жалуется на то, что мероприятия проходят очень медленно. «Эрдоган выглядит готовым взять на себя бразды правления, — говорится в материале. — Президент заявил о том, что его целью не являются американские военные силы специального назначения, которые насчитывают около 2000 человек. Однако он отметил, что в рамках совместной борьбы с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии США отвлекали их внимание, обучая 30 тысяч бойцов».

«Темные коридоры Турции»

Согласно Euronews Türkçe, в деле под названием Black Sites Turkey («Темные коридоры Турции») говорится о том, что турецкое правительство, используя средства разведки и различные связанные с ним организации, силой похищает людей, занимающих место в движении «Хизмет» в Турции и за ее пределами, а затем в течение долгого времени держит их в тайных местах и подвергает различным пыткам. В общей сложности 13 журналистов девяти медийных организаций из восьми стран мира подготовили данный материал, в который включены результаты перекрестных допросов, конкретные видеозаписи, касающиеся некоторых инцидентов, последовательные описания развития событий и показания свидетелей. И хотя невозможно проверить каждую деталь информации, опубликованной на портале Correctiv.org, утверждается, что истории, записанные журналистами в рамках многочисленных независимых, перекрестных и коллективных допросов, являются достоверными, а источники надежными. Материал немецкой газеты Correctiv.org, подготовленный совместно с различными международными СМИ, такими, как немецкий ZDF, испанская El Pais, французская Le Monde, израильская Haaretz, итальянская İl Fatto Quatidiano, австрийская Addendum, датская Monday Morning и шведская TT, содержит также конкретную информацию, скрывающуюся за шокирующими предположениями. Согласно утверждениям в материале, похищения происходят в Косово, Габоне, Судане, Молдавии, Азербайджане, Украине, Малайзии, Швейцарии, Монголии и многих других странах. В материале указано, какие страны сотрудничают друг с другом. Например, во время похищения в Молдавии 6 сентября использовался рейсовый самолет одной коммерческой авиакомпании, таким же образом всего три члена движения Фетхуллаха Гюлена в присутствии двух официальных турецких лиц были насильственно отправлены из Малайзии регулярными рейсами. Отмечается, что Малайзия сотрудничает с Турцией в этом вопросе. Correctiv.org заявили, что они связались с турецким правительством по поводу информации, содержащейся материале Black Sites Turkey, однако не получили никакого ответа.

Крушение поезда в Анкаре

Как сообщает NTV, в Анкаре произошло лобовое столкновение скоростного поезда с локомотивом, который возвращался после проведения работ по проверке путей. В результате аварии девять человек погибли, в том числе три машиниста, 83 человека получили ранения, семь из них находятся в тяжелом состоянии. В заявлении, сделанном мэрией Анкары, сообщается: «Скоростной поезд, направлявшийся из Анкары в Конью, столкнулся с пригородным поездом». Министерство транспорта в своем первом заявлении отметило, что скоростной поезд столкнулся с локомотивом, в результате чего пострадало 20 человек. «Локомотив не должен был находиться там», — заявили в министерстве. Председатель управления Палаты инженеров-механиков Турции Юсун Йенер подчеркнул, что на трассе Синджан-Анкара все еще отсутствует система сигнализации. «Она находилась на стадии установки. На участке, где произошла авария, машинисты переговаривались между собой по рации или по мобильному телефону. Скорее всего, это и является причиной катастрофы», — отметил он.

Европарламент урезал помощь Турции

По сообщению Deutsche Welle, во время голосования по бюджету Евросоюза на 2019 года, которое прошло в среду в генеральной ассамблее Европейского парламента, было объявлено о сокращении финансовой помощи Турции в рамках программы перед вступлением в членство в связи с «регрессией» в вопросах турецкой демократии, прав человека и верховенства закона. Фонды IPA, которые предоставляются странам-кандидатам перед вступлением в Евросоюз, в 2019 году урежут выделенный для Турции бюджет на 146,7 миллионов евро. Однако Евросоюз все равно перечислит 1 миллиард 450 миллионов евро на программы поддержки сирийцев в Турции.

Массовый арест военных в «охоте на ведьм»

Согласно материалу TR724, генеральная прокуратура Стамбула начала операцию в отношении 219 турецких военнослужащих. В рамках расследования были задержаны 89 сотрудников сухопутных войск, 31 служащий военно-воздушных сил, 85 служащих военно-морских сил, 11 представителей жандармерии и три сотрудника береговой охраны. В общей сложности было вынесено решение об аресте 219 военных, в том числе четырех полковников. Генеральная прокуратура Анкары сделала письменное заявление, в котором сообщалось о начале процесса над сотрудниками компаний оборонной промышленности Турции, в особенности работниками Aselsan, а также инженерами, которые работают вместе с этими компаниями. Всего было задержано 48 человек. Арестами руководит отдел по борьбе с финансовыми преступлениями отделения полиции Анкары.