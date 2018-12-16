Эксперт о Приморье: Все пока говорит о том, что дело закончится одним туром

Владивосток, , 16:46 — REGNUM Член экспертного совета Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Олег Матвейчев позитивно оценивает организацию выборов главы Приморского кроя, прошедших в регионе в воскресенье, 16 декабря.

«В общем и целом, можно считать, что все закончится уже скоро. Все пока говорит о том, что дело закончится одним туром. А дальше посмотрим — надо дождаться, когда будут досчитаны оставшиеся бюллетени», — рассказал политолог в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

«Выборы в Приморском крае прошли на очень высоком уровне, без серьезных нарушений и жалоб. В работе избирательных комиссий были учтены все ошибки сентября. Хотя попытки внешней дестабилизации работы комиссии безусловно были, — подчеркнул эксперт, — В частности, со стороны «десанта ЛДПР» — депутатов Государственной думы, которые, пользуясь корочками, стали нагло себя ввести, врываться в ТИКи и УИКи, угрожать членам комиссий на пустом месте. Второе — фейковые сигналы с мест. Звонили какие-то студенты, бабушки, и сообщали о якобы нарушениях, имеющих место. Но все они не подтвердились, все сообщения были ложными. Кто это организовывал, мы пока понять не можем. Но и эти сигналы вскоре прекратились. Очевидно, это был чей-то проект».

«Но это не могло иметь никакого влияния на ход голосования», — завершил свой комментарий Олег Матвейчев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, В Приморье завершились повторные выборы губернатора края. На этот пост претендовали четыре кандидата: Андрей Андрейченко (ЛДПР), самовыдвиженец Олег Кожемяко, Алексей Тимченко (Партия роста) и Роза Чемерис («За женщин России»).

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