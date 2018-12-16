ЦИК Армении подвела окончательные итоги внеочередных парламентских выборов

Ереван, , 16:24 — REGNUM Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Армении сегодня, 16 декабря, подвела окончательные итоги досрочных парламентских выборов, которые прошли в Армении 9 декабря.

Как заявил председатель ЦИК Тигран Мукучян, в выборах приняли участие 1 261 105 человек, или 48,63% избирателей, имеющих право голоса.

Правящая ещё в мае Республиканская партия Армении получила 59 083 голоса или 4,70% голосов. За Социал-демократическую партию «Решение гражданина» проголосовало 8 514 человек или 0,68% избирателей. АРФ «Дашнакцутюн» получила 48 816 голосов или 3,88% голосов избирателей; блок «Мой шаг» получил 884 864 голоса или 70,42%; партия «Просвещенная Армения» получила 80 047 голосов или 6,37%; партия «Христианско-демократического возрождения» получила 6 458 голосов или 0,51%; партия «Национальный прогресс» получила 4121 голос или 0,33%; блок «Мы» получил 25 176 голосов или 2%; партия «Оринац еркир» получила 12 393 голоса или 0,99%; всеармянская партия «Сасна црер» получила 22 868 голосов или 1,82%; партия «Процветающая Армения» получила 103 801 голос или 8,26%.

ЦИК составил протокол об итогах голосования и подписал его. «Протокол подписан всеми членами комиссии… Ни у кого из членов комиссии нет особого мнения», — сказал Тигран Мукучян.

Таким образом, блок «Мой шаг», возглавляемый премьер-министром Николом Пашиняном, получает 88 мандатов, партия «Процветающая Армения» — 26, партия «Лусавор Айастан» — 18 мандатов. Все другие политические силы не преодолели проходной барьер и не будут представлены в парламенте.

С момента независимости Армении впервые в парламенте будут представлены всего три политические силы.