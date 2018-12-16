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Главы правительств Узбекистана и Киргизии обсудят вопросы границы

Политика

Встреча пройдет в городе Ош под председательством узбекской стороны

Ташкент, 16 декабря 2018, 16:11 — REGNUM  Премьер-министры Узбекистана Абдулла Арипов и Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев проведут второе заседание Совета глав приграничных областей Узбекистана и полномочных представителей правительства Киргизии в приграничных областях, сообщает МИД Узбекистана.

Встреча пройдет 18 декабря в киргизском городе Ош под председательством узбекской стороны.

Как ИА REGNUM сообщало ранее рабочие группы правительственных делегаций Узбекистана и Киргизии по вопросам делимитации и демаркации планомерно согласовывают позиции по спорным участкам линии госграницы

Стороны подтверждают взаимную заинтересованность в успешном завершении совместных работ по делимитации и демаркации госграницы.

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