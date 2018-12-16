Саломе Зурабишвили принесла присягу на Конституции Грузии

Телави, Грузия, , 16:06 — REGNUM Новоизбранный президент Грузии Саломе Зурабишвили 16 декабря принесла присягу на Конституции Грузии и уже официально вступила в должность главы государства. Торжественная церемония прошла во дворе дворца грузинского царя Ираклия Второго в райцентре Телави. Несмотря на все попытки оппозиции воспрепятствовать этому процессу, гости и участники церемонии были беспрепятственно доставлены к месту инаугурации, а лидерам и соратникам ЕНД пришлось всё это время протестовать у въезда в город.

Впервые в истории современной Грузии в инаугурации участвовали как сдающий полномочия президент Георгий Маргвелашвили, так и принимающий полномочия новый глава государства — Саломе Зурабишвили. Оба, согласно церемонии, вышли к трибуне и в статусе верховного главнокомандующего по очереди поприветствовали личный состав вооруженных сил.

Новый президент Грузии Саломе Зурабишвили принесла присягу на новой Конституции Грузии, которая вступила в силу с сегодняшнего дня и которая значительно ограничила полномочия главы государства внутри страны, оставив в силе его международные полномочия, и одновременно усилила роль и функции парламента. По этой Конституции, в 2024 году в Грузии состоятся парламентские выборы по новой мажоритарной системе, после чего президента Грузии будет избирать уже специальная коллегия выборщиков, назначаемых парламентом. В отличие от своих предшественников, Зурабишвили будет править не пять, а шесть лет.

В своем обращении к народу после принесения присяги Саломе Зурабишвили заявила, что место проведения инаугурации было ее личным выбором, и выбор этот был не случайным. По ее словам, она выбрала Телави и дворец царя Ираклия Второго потому, что более чем два века назад именно здесь были расстроены планы Ираклия Второго и Грузии, был перекрыт путь в Европу. Свои слова Саломе Зурабишвили не объяснила, но можно предположить, что она имела ввиду именно Георгиевский трактат с Россией, который, по ее словам, помешал Грузии в тот период стать членом европейской семьи.

«Здесь, в Телави, разбились планы царя Ираклия, которые были связаны с созданием современного государства, утверждением новых стандартов, направлением страны на европейский путь. Здесь остановилось развитие нашей страны. Грузии закрыли путь к формированию независимого, единого, сильного государства. Это было обусловлено многими причинами, в том числе намерениями врага, но с восстановлением независимости мы вернулись к строительству европейского государства. И сегодня в нас впереди решающий этап», — заявила она.

Речь новоизбранного президента была пространной и касалась всех сфер жизни Грузии и всех стоящих перед страной проблем. Она не обошла стороной и вклад всех президентов в развитие Грузии, в том числе отметила, что Михаил Саакашвили на начальном этапе своей деятельности на посту главы государства заложил основы множеству необходимых стране реформ. А период правления Георгия Маргвелашвили оценила как «период усиления демократических процессов и утверждения стабильности».

Новый президент пообещала сделать всё, чтобы Грузия в период ее правления стала достойным членом единой европейской семьи.

«Выбрав меня, грузинский народ еще раз отдал голос европейскому пути. Соглашение об ассоциации с Европой (так заявила Зурабишвили), безвизовое сообщение открыли перед нами очень большие перспективы. Мы имеем твердую поддержку от наших западных партнеров и друзей. Этот процесс необходимо еще больше ускорить. В новой Конституции отражена воля народа на беспрепятственное движение Грузии к Евросоюзу и НАТО», — заявила Зурабишвили и пообещала, что станет гарантом исполнения воли народа.

Отдельно она затронула и тему «оккупации» и России и заявила, что с присвоением территорий своей страны никогда не смирится.

«Грузия стоит перед огромными вызовами — Абхазия и Южная Осетия оккупированы Россией… Существует линия оккупации, которая проходит в глубине нашей страны и на которой похищают наших граждан. Это неприемлемо для суверенного государства, и мы с этим никогда не смиримся», — подчеркнула Саломе Зурабишвили.

Адресатами обращения нового президента были беженцы, мигранты, молодежь и другие категории граждан и уроженцев Грузии, права и интересы которых она пообещала защищать и поддерживать.

Сама церемония инаугурации прошла по заранее намеченному плану и без эксцессов. На ней присутствовали уже бывший президент Георгий Маргвелашвили с супругой Макой Чичуа, председатель парламента Ираклий Кобахидзе, премьер-министр Мамука Бахтадзе, католикос-патриарх Всея Грузии Илия Второй, представители правительства, парламента и приглашенные зарубежные гости. Допуск на территорию дворца был ограничен. Несмотря на то, что приглашения на инаугурацию были направлены и депутатам парламентской оппозиции, в том числе членам «Единого национального движения», они заявили, что свое отношение к этой церемонии выразят на акции протеста.

После торжественной церемонии участники и гости инаугурации президента переместились в здание Телавского театра, где для них устроен прием.

Оппозиция тем временем проводила акции протеста как на подъездах к Телави, так и в Гурджаани и других городах и селах страны. Акция под лозунгом «Нет Саломе», организованная активистами ЕНД, прошла и в Батуми. Так как в ходе акций произошли столкновения с сотрудниками полиции, были повреждены полицейские машины, министр внутренних дел Георгий Гахария пообещал, что все факты нарушений будут тщательно расследованы, а виновники привлечены к ответственности, независимо от статуса и положения.

По словам министра, полиция четко определила все маршруты и направления движения для того, чтобы инаугурация, а также запланированная оппозицией акция прошли мирно и в нормальной обстановке. Но оппозиция отказалась от подчинения законным требованиям полиции и допустила немало правонарушений.

«С завтрашнего дня все провокационные действия, которые были осуществлены в различных точках, будут проанализированы с правовой точки зрения, и там, где будет выявлен состав уголовного преступления, все, независимо от статуса и положения, будут привлечены к ответственности. Сегодня мы все проявили уважение к институту президента и больше необходимого выполняли обязанность терпения. Но обещаю, что начиная с сегодняшнего вечера мы проанализируем каждое деяние, каждый удар, нанесенный пострадавшим сотрудникам полиции или гражданам, и всех привлечем к ответственности», — пообещал министр.

Напомним, что 28 октября в Грузии прошли выборы президента, на которых ни один из кандидатов необходимого для победы количества голосов набрать не смог, поэтому на 28 ноября был назначен второй тур, в который вышли поддержанный правящей партией «независимый кандидат» Саломе Зурабишвили и кандидат от ЕНД Григол Вашадзе. По итогам второго тура выборов президента Грузии ЦИК объявил победителем Саломе Зурабишвили. При этом данные избирательной комиссии совпали как с опубликованными сразу же после окончания голосования экзитполами, так и с данными параллельного подсчета голосов. Тем не менее оппозиция результаты выборов не признала, а лидер ЕНД Михаил Саакашвили объявил о начале второго этапа борьбы за власть — переходе к всеобщему неповиновению. Акция протеста оппозиции в день инаугурации новоизбранного президента должна была стать узловым моментом этого этапа.