Владимир Путин, Александр Солженицын и советская эпоха

Михаил Демурин, , 15:53 — REGNUM

То, что в современной российской официальной пропаганде бал правит антисоветизм, всем понятно. Точно так же любому объективному наблюдателю очевидно, что этот антисоветизм всякий раз, во всех своих проявлениях демонстрирует свою предвзятость и ущербность.

Вот на заседании Совета по культуре и искусству Владимир Путин говорит:

«Хоть в советское время, как бы ни ругали тоталитарный режим, но выделялись необходимые ресурсы на то, чтобы и книжки издавать на национальных языках, и газеты были, и передачи…»

А так ли много людей у нас сейчас ругают советский режим? И так ли мало граждан России не понимают, что большинства из проблем, которые обсуждались на заседании Совета, в советское время не было?

Само их возникновение — в музейном, библиотечном деле, в отношении к книге и чтению, в молодежной среде и так далее — в силу проводившейся в СССР культурной и социальной политики было просто невозможно. Так, может быть, лучше не противопоставлять наше время советской эпохе в целом, не приклеивать ему огульно бирку «тоталитаризма», как это делают на Западе в стремлении приравнять к нацистскому периоду в Германии, а задуматься, почему тогда в культуре было так, а сегодня — хуже? И правильно ли это вообще — не различать в советском периоде временных нюансов, не видеть разницы в приходивших тогда на смену друг другу режимах, не понимать их собственной эволюции?

Может быть, пора, наконец, понять, что это именно благодаря советской эпохе мы, по образному выражению английского философа Олдоса Хаксли, приведённому на заседании Андреем Кончаловским, отстаём от Европы в движении к пропасти?

Да, в Советском Союзе преобладала одна идеология. Да, она насаждалась. Вспоминаю главное в ней: общественное выше личного, богатство — плохо, бедность тоже плохо, любой нужный обществу труд почётен и должен хорошо оплачиваться, люди равны, демонстрация и провоцирование социальной розни преступны. Вот уж, действительно, «поёжишься» от такого «тоталитаризма»!

А вот от сегодняшнего тотального навязывания культа денег и плоти, от усиливающегося имущественного и, соответственно, политического расслоения, от социально-расистского взгляда элиты на большинство населения, от падающего уровня образования, от повсеместно распространяющегося бескультурья, — одним словом, от ускорившегося нашего движения вслед за Западом к пропасти на самом деле становится не по себе.

Видимо, именно в силу своего антисоветизма удостоился особого почета у нас в дни 100-летия со дня рождения и посредственный писатель Александр Солженицын. Я не буду писать о подтасовке им цифр, касающихся политических репрессий в СССР, о его как минимум своеобразных отношениях с американскими властями, призывах к ним не идти на снижение напряженности в отношениях с СССР и продолжать войну во Вьетнаме, о его настойчивых советах Борису Ельцыну отдать Курильские острова Японии, о принципиальной апологии им проамериканского предательства в романе «В круге первом»… Всё это известно.

Обращу внимание на подготовленный к показу в ночь на понедельник, 17 декабря, по «России 1» фильм «Фронтовой дневник Александра Солженицына». В нём, судя по выдержкам, показанным в одном из новостных выпусков «Вестей», всё очень благообразно: просьба направить на фронт, учёба в артиллерийском училище, служба в батарее звуковой разведки, ордена… «Он в одиночку сражался за правду…», — говорит нам в трейлере диктор. Надо понимать, — за правду о войне. Но мы знаем о другом военном «дневнике» Александра Солженицына, его стихотворном опусе «Прусские ночи». Прочтите его, кто не читал: Красная Армия в Восточной Пруссии, повальное пьянство, грабежи, поджоги, издевательство над гражданским населением, убийства, изнасилования… Кстати говоря, попал я в этот раз на него на сайте Калининградской научной областной библиотеки — «правильное» чтение для калининградцев, тем более подкреплённое общегосударственным чествованием автора!

И последнее в этих сегодняшних кратких заметках о современном антисоветизме. Во вчерашних «Вестях в субботу», рассказывая о жизни в Ямало-Ненецком округе, британский гражданин Брилёв вставил в своё повествование кадры и комментарий о том, как эти места начинали промышленно осваиваться в середине прошлого века — «рабским», как он сформулировал, трудом. Естественно, тогда — страшные жертвы, а сейчас — смотрите, можно ведь и иначе…

Ну просто диву даёшься бессовестности. Разве не понятно, что есть вещи, которые просто нельзя сравнивать, что одно не противоречит другому, а возникло на его основе, что тем жертвам — подневольным и добровольным, надо просто поклониться, а не использовать рассказ о них в современных пропагандистских целях?

Одним словом, не надо считать себя умнее и праведнее своих предков. Те великую страну построили и защитили. А последующие поколения, в том числе и наше с Владимиром Путиным, её не сохранило. А нынешним — ещё только предстоит доказать свою способность сохранить.

Будут делать упор на реванш капитализма и антисоветизм — точно не сохранят. История конца 1980-х тому свидетельство.