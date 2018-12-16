Политолог высоко оценивает организацию выборов в Приморском крае

Владивосток, , 15:48 — REGNUM В Приморье завершились повторные выборы губернатора края. На этот пост претендовали четыре кандидата: Андрей Андрейченко (ЛДПР), самовыдвиженец Олег Кожемяко, Алексей Тимченко (Партия роста) и Роза Чемерис («За женщин России»).

«День выборов в Приморье прошел на мой взгляд замечательно, никто не зафиксировал никаких нарушений — ни ЦИК, ни независимые наблюдатели, в том силе и «Голос», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM политолог Виктор Потуремский, — Все признают, что все прошло достаточно четко и спланировано. На мой взгляд, это хорошее завершение выборной кампании и политического года».

«Идет подсчет голосов, наблюдает за результатом. Пока Олег Кожемяко побеждает. Можно прогнозировать, что его отрыва хватит для того, чтобы победить в перовом туре», — подытожил эксперт.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодняшнее голосование за кандидатов в губернаторы региона — повторное: первая попытка избрать главу Приморья 9 сентября закончилась вторым туром, результаты которого были отменены. Федеральный избирком тогда пришёл к выводу, что при подсчёте голосов имели место нарушения. Итогом стало то, что назначенный президентом РФ врио главы региона Андрей Тарасенко покинул свой пост, на его место был назначен экс-глава Сахалина Олег Кожемяко.

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