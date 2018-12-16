Ассоциация НОМ фиксирует множество «фейков» о выборах главы Приморья

Москва, , 14:56 — REGNUM Очень много ложной информации о якобы нарушениях на повторных выборах губернатора Приморского края публикуется в социальных сетях и появляется на различных Telegram-каналах. Об этом сегодня, 16 декабря, в интервью РИА Новости заявила федеральный координатор ассоциации «Национальный общественный мониторинг» (НОМ), сопредседатель движения «Россия выбирает» Елена Бабченкова.

Напомним, что сегодня в Приморском крае проходят повторные выборы губернатора. На данный момент голосование уже завершилось. Ни Общественная палата, ни Центральная избирательная комиссия не зафиксировали серьезных нарушений. В ЦИК сообщили, что получили более 40 различных обращений по данным выборам, но ни одного заявления о нарушении. В краевой избирательной комиссии также заявили, что не получали заявлений о нарушениях.

Тем не менее в социальных сетях и мессенджерах различные «независимые» наблюдатели и организации распространяют информацию о якобы имевших место нарушениях.

«Нарушений в этот раз очень мало. Появились фейковые сообщения в некоторых Telegram-каналах. Это сообщения о вбросах и это откровенные фейки», — сказала Бабченкова.

Она рассказала, что, к примеру, публикуют видеозаписи с веб-камер, которые якобы установлены на избирательных участках, но на нынешних выборах камеры не установлены. При этом выдаваемые за фиксацию нарушений видеозаписи легко находятся в интернете.

«Одна была опубликована 17 марта 2018 года, другая, по-моему, вообще в 2016 году», — пояснила Бабченкова.

Также публикуются сообщения, в которых говорится якобы махинациях с открепительными удостоверениями, но открепительные удостоверения уже давно не используются в российских выборах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в выборах главы Приморского края принимают участие четыре кандидата — Андрей Андрейченко (ЛДПР), Олег Кожемяко — врио главы края, самовыдвиженец, Алексей Тимченко (Партия роста) и Роза Чемерис (За женщин России).

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