Грузия готовится к инаугурации, ЕНД идет на обострение

Ирина Инашвили, , 15:13 — REGNUM

Грузия готовится к церемонии инаугурации новоизбранного президента Саломе Зурабишвили, в связи с которой в райцентре Телави уже закончились все основные приготовления и началась мобилизация участников и гостей церемонии. В столицу Грузии прибыли и продолжают прибывать приглашенные зарубежные делегации, из которых на самом высоком уровне — на уровне президента будет представлена только Армения.

Остальные страны направили в Грузию спикеров или вице-спикеров парламентов, министров, за что власть заслужила многочисленные упреки со стороны оппонентов. Лидеры «Единого национального движения» и солидарных с ним малочисленных партий уверены, что такое «низкое» представительство свидетельствует о непризнании мировым сообществом выборов президента Грузии и о нелегитимности «назначенной Иванишвили Саломе Зурабишвили».

Новоизбранный президент Грузии, которая планировала с утра 16 декабря подняться в пантеон на горе Мтацминда и отдать честь грузинскому писателю и общественному деятелю Илье Чавчавадзе, сделала это еще вчера. В связи с решением вступающего в должность президента председатель комиссии по организации церемонии Каха Кахишвили заявил, что это было личное решение Саломе Зурабишвили. Сегодня она должна принести присягу на Конституции Грузии уже в Телави, во дворце грузинского царя Ираклия Второго, которого оппозиция не особенно почитает из-за подписанного царем Георгиевского трактата с Россией.

Оппозиция, ядром которой является партия экс-президента Саакашвили «Единое национальное движение», готовилась к этому дню особенно, в связи с переносом места инаугурации в Телави срочно поменяла свои планы и назначенную на 16 декабря акцию протеста в Тбилиси также перенесла в этот райцентр. Как утверждают лидеры оппозиции, они собираются выразить свой протест против «нелегитимного президента» в «совершенно мирной форме», но сделать это намерены прямо рядом со дворцом Ираклия Второго, чтобы «донести свой голос до зарубежных партнеров».

Мэрия Телави в проведении акции протеста рядом с местом инаугурации президента запретила и предложила оппозиции альтернативное место, на что лидеры «Единого национального движения» ответили, что запрет мэрии для них не указ и не закон и что акцию они проведут именно там, где и планировали.

Соратники Саакашвили с раннего утра собрали у своего офиса на аэропортовской трассе всех своих активистов и сторонников и колонной автомобилей направились в Телави. Параллельно туда же двинулись колонны с других городов страны. На Гомборском перевале дорога оказалась перекрытой подразделениями полиции, и оппозиция поехала в объезд, но в поселке Чумлаки путь также оказался перекрытым. А так как полиция пропустить колонну в направлении Телави отказывалась, участники акции протеста вступили в драку с сотрудниками патрульной полиции.

По информации МВД Грузии, организаторам акции протеста был предложен альтернативный маршрут, а также альтернативный транспорт, но те от всех предложений отказались, а в знак протеста разбили полицейские машины и технику, после чего уже пешком направились в Телави.

«Министерство внутренних дел еще раз призывает организаторов акции к соблюдению порядка и подчинению законным требованиям полиции. Любой факт правонарушения в ходе акции протеста будет пресечен полицией в рамках закона», — говорится в специально распространенном в связи с происходящими событиями заявлении МВД Грузии.

Подчиняться полиции соратники Саакашвили не намерены, о чем они заявили после первых же столкновений с представителями правоохранительных органов. Противостояние произошло и в райцентре Гурджаани, откуда колонна протестующих направлялась в Телави. Оппозиционная нынешним властям телекомпания «Рустави-2» сообщает о пострадавших в столкновении с полицией активистах оппозиции, а по информации МВД, участники акции вели и продолжают вести себя слишком агрессивно и провокационно, первыми нападают на сотрудников полиции, повреждают полицейские машины и технику.

Первые «знаменательные» заявления в связи с событиями вокруг инаугурации лидеры оппозиции уже сделали. «Что мы будем делать? Мы покончим с этой властью», — заявил руководитель избирательного штаба бывшего кандидата в президенты Грузии от ЕНД Григола Вашадзе, лидер партии «Новая Грузия» Георгий Вашадзе.

А сам Григол Вашадзе, которого вместе с другими участниками протестной колонны полиция не пускала в Телави, с возмущением отметил, что Иванишвили отнял у него и его соратников «все — государство, выборы, а сейчас отнимает и право на свободу передвижения».

Своего «масла в огонь» подлил и бывший кандидат в мэры Тбилиси от ЕНД Заал Удумашвили, который пообещал, что прибывшие на инаугурацию зарубежные гости «обязательно услышат голос протеста оппозиции».

«Они (правительство) хотят так отпраздновать инаугурацию своего президента, чтобы и голос протеста никто не услышал? Обязательно услышат, и мы обязательно донесем его и доедем до Телави… Сегодня правительство полностью сняло с себя маски. У нас испуганное, трусливое правительство, которое боится услышать лишний голос своего народа», — заявил Удумашвили по пути к месту инаугурации.

На планы свержения нынешней власти косвенно в своем заявлении указал и бывший соратник «Грузинской мечты», позднее вернувшийся в ряды соратников Саакашвили Мурман Думбадзе.

«Это первый случай, когда полиция полностью перекрывает дорогу. Такого я не помню, а я был участником митингов 90-х годов, 2000-х годов, 7 ноября 2007 года и 26 мая 2011 года. Было противодействие со стороны полиции, но никто не перекрывал дорогу так, чтобы граждане не могли передвигаться. Как видно, Бидзина Иванишвили требует пинка, и он его получит», — пригрозил оппозиционер, еще пару лет назад активно защищавший идеи учрежденной Иванишвили «Грузинской мечты».

Между тем, как передают грузинские телекомпании с места инаугурации, ситуация резко обострилась и в Телави. Собравшиеся в центре города местные активисты ЕНД устроили кордон и не пропускают ко дворцу Ираклия Второго прибывшую из Тбилиси правительственную колонну.

До начала инаугурации в Телави уже прибыла часть лидеров оппозиции, в том числе и ранее отделившийся от ЕНД Давид Дарчиашвили, который в преддверии президентских выборов вновь оказался в рядах соратников Саакашвили. Вместе с другими активистами ЕНД он наблюдает за тем, как оппозиция создает препятствия продвижению правительственной колонны к месту инаугурации. Дарчиашвили считает действия оппозиции вполне законными и справедливыми. Более того, основные обвинения выдвигает самой Саломе Зурабишвили.

«Это абсолютно ненормальная ситуация, и позорно, что воспитанная в Европе женщина в такой форме собирается стать президентом Грузии. Я думаю, что рано или поздно все это закончится для нее очень плохо. Просто надеюсь, что процессы будут проходить в более или менее цивилизованной форме», — предупредил один из руководителей протестного движения в Телави Давид Дарчиашвили.

Ситуация в Телави и на подъездах к городу продолжает обостряться, параллельно в Тбилиси продолжают встречать прибывающих на инаугурацию гостей. В связи с происходящим специальный брифинг дал начальник главного управления по борьбе с организованной преступностью центрального департамента криминальной полиции МВД Грузии Мамука Челидзе.

Он напомнил, что в связи с прибытием в страну на инаугурацию президента многочисленных делегаций и высокопоставленных гостей МВД Грузии приняло соответствующие меры, а информацию об ограничениях, введенных на пути в Телави распространило еще утром 16 декабря.

«Исходя из многочисленного потока транспортных средств, направляющихся в Кахети, (региональным центром которого является Телави) участникам протестной акции были предложены альтернативный, безопасный маршрут движения в Телави и безопасный транспорт, на котором они могли бы попасть в Телави через Кварели. Несмотря на предупреждения, предложение альтернативного маршрута и транспорта, участники акции протеста не подчинились законным требованиям полиции, свернули с предложенного маршрута и начали открытое противостояние и насилие над полицией. Явно, что целью участников акции была организация провокаций, так как они искусственно обострили процесс и повредили полицейский транспорт и технику», — еще раз констатировал факты Мамука Челидзе.

По его информации, полиция изучит видеокадры всех инцидентов, допросит свидетелей, даст действиям правонарушителей соответствующую оценку и отреагирует на случившееся в соответствии с законом. Челидзе предупредил оппозицию, что все факты незаконных действий будут немедленно пресекаться.

Ситуация в Телави продолжает накаляться. Оппозиция протестует, а находящийся в городе глава МВД проверяет принятые полицией меры безопасности и готовность к приему высоких гостей.

Напомним, что 28 октября в Грузии прошли выборы президента, на которых ни один из кандидатов необходимого для победы количества голосов набрать не смог, поэтому на 28 ноября был назначен второй тур, в который вышли поддержанный правящей партией «независимый кандидат» Саломе Зурабишвили и кандидат от ЕНД Григол Вашадзе. По итогам второго тура выборов президента Грузии ЦИК объявил победителем Саломе Зурабишвили. При этом, данные избирательной комиссии совпали как с опубликованными сразу же после окончания голосования экзитполами, так и с данными параллельного подсчета голосов. Тем не менее, оппозиция результаты выборов не признала, а лидер ЕНД Михаил Саакашвили объявил о начале второго этапа борьбы за власть — переходе к всеобщему неповиновению. Акция протеста оппозиции в день инаугурации новоизбранного президента — узловой момент этого этапа.