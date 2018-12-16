Ассоциация «Голос» выдает «фейки» за «нарушения» в ходе выборов в Приморье

Владивосток, , 13:08 — REGNUM Более половины всех нарушений, которые зафиксировала ассоциация «Голос» на повторных выборах губернатора Приморского края оказались ложными. Об этом сегодня, 16 декабря, сообщают местные СМИ.

Напомним, что ассоциация «Голос» ещё несколько лет назад запустила проект «Карта нарушений», на которой любой не верифицированный пользователь может оставить любую информацию о якобы нарушении выборного законодательства в ходе тех или иных выборов в России.

Ассоциацию «Голос» уже не первый раз ловят на ложных сообщениях о нарушениях, которые она размещает на сайте своего проекта.

Повторные выборы губернатора Приморского края, которые проходят сегодня, 16 декабря, исключением не стали.

Оказалось, что из 18 «нарушений», опубликованных на сайте «Карта нарушений» 16 декабря 13 жалоб оказались фейком — это просто переписанные сообщения о якобы нарушениях на различных выборах в Приморском крае за период с 2011 по 2018 годы.