Спикер Госдумы: Большинство депутатов понимают свою ответственность

Владивосток, , 14:45 — REGNUM Депутаты бывают разные, но большинство понимают свою ответственность, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в эфире Первого канала.

«Если говорить все-таки о большинстве депутатов Государственной думы — они понимают свою ответственность перед избирателями. Это люди порядочные, которые делают все возможное для того, чтобы проблемы граждан, страны решались», — сказал Володин, отметив, что депутаты бывают разные.

Нижняя палата парламента обсуждает ключевые вопросы развития страны и в этой связи формат больших парламентских слушаний себя зарекомендовал.

«Принимая решения, которые касаются большого количества граждан, будь это реновация в Москве или вопросы обманутых дольщиков, совершенствование пенсионной системы и многие другие темы, за немногим более чем два года в Государственной думе проходило девять больших парламентских слушаний, которые, касались знаковых для наших граждан, для страны вопросов, — мы всегда советовались с нашими избирателями», — отметил спикер Госдумы.

При этом парламентарии выходили на решения.

«Получали иногда очень не простые слова напутствия, но совершенно очевидно, что, чувствуя этот нерв, мы выходили на решения, которые улучшали законы, делали их более эффективными. И что самое главное, мы через этот диалог отвечали на запрос общества», — подчеркнул Володин.