Володин: Нормы Конституции начали выполнятся при Путине

Владивосток, , 14:45 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин дал высокую оценку Конституции, но отметил, что выполняться она стала при президенту РФ Владимире Путине.

«Отличительная особенность 90-х заключалась в том, что Конституция была принята замечательная, она вобрала в себя все нормы из конституций ряда зарубежных стран, но, при этом, она не выполнялась», — заявил Володин в эфире Первого канала.

Он указал на то, что 25 лет назад не выполнялись базовые ее положения, которые как раз и гарантировали человеку социальные права: семьям — помощь, пенсионерам — заботу, пенсию, гражданам с ограниченными возможностями — поддержку.

«Эти нормы были приняты в 93-м году, но выполняться они начали только в 2000-х, когда президентом был избран Владимир Путин», — подчеркнул спикер Госдумы.

Володин обратил внимание на то, что сейчас каждый закон, принятый Госдумой, подписанный президентом выполняется, потому что изначально закладываются необходимые средства на его реализацию.

«Иными словами, ответственность государства за принимаемые решения не просто выросла, она стала совершенно другого уровня», — заявил парламентарий.

В этой связи Володин видит задачу Госдумы: сделать все, чтобы нормы Конституции о том, что страна — социальное государство находили свое новое развитие.

«В связи с этим хотел бы подчеркнуть, что те же национальные проекты, которые президент инициировал, идут именно в развитие этого базового принципа Конституции. Потому что большинство национальных проектов как раз о том, что должно быть качественное образование, качественное здравоохранение, социальная поддержка малообеспеченных», — сказал спикер Госдумы.