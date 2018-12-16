Повторные выборы губернатора Приморского края закончились

Владивосток, , 13:03 — REGNUM В Приморском крае завершились повторные выборы главы региона. В 20:00 по местному времени (13.00 по мск) были закрыты все 1311 постоянных участков, также завершили свою работу 262 временных пункта приёма голосов избирателей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Член ЦИК: На выборах в Приморье очень много «фейков» о нарушениях

Итоговая явка станет известна уже только вместе с предварительными итогами голосования. К 18:00 проголосовать на избирательные участки пришли 39,57% приморцев. По последним предоставленным избиркомом региона данным, жалоб в краевую комиссию не поступало, но зарегистрировано 44 обращения. Очень много недостоверной информации о нарушениях, подчеркнул представитель ЦИК России Евгений Шевченко.

Как сообщало ИА REGNUM, правоохранительные органы расследуют информацию о скупке голосов за одного из кандидатов на пост главы Приморья. Возбуждено уголовное дело и даже уже задержан подозреваемый. По предварительной информации, которую ещё предстоит уточнить правоохранителям, скупка голосов шла на одном из участков во Владивостоке.

Читайте также: Полиция задержала подозреваемого в скупке голосов на выборах в Приморье