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Повторные выборы губернатора Приморского края закончились

Политика

Избирательные участки закрыты

Повторные выборы губернатора Приморского края закончились
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Избирательный бюллетень

Владивосток, 16 декабря 2018, 13:03 — REGNUM  В Приморском крае завершились повторные выборы главы региона. В 20:00 по местному времени (13.00 по мск) были закрыты все 1311 постоянных участков, также завершили свою работу 262 временных пункта приёма голосов избирателей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Итоговая явка станет известна уже только вместе с предварительными итогами голосования. К 18:00 проголосовать на избирательные участки пришли 39,57% приморцев. По последним предоставленным избиркомом региона данным, жалоб в краевую комиссию не поступало, но зарегистрировано 44 обращения. Очень много недостоверной информации о нарушениях, подчеркнул представитель ЦИК России Евгений Шевченко.

Как сообщало ИА REGNUM, правоохранительные органы расследуют информацию о скупке голосов за одного из кандидатов на пост главы Приморья. Возбуждено уголовное дело и даже уже задержан подозреваемый. По предварительной информации, которую ещё предстоит уточнить правоохранителям, скупка голосов шла на одном из участков во Владивостоке.

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Выборы губернатора Приморского края-2018
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