Володин рассказал, когда формат ПАСЕ будет востребован

Владивосток, , 14:45 — REGNUM В сложившихся отношениях с ПАСЕ спикер Госдумы Вячеслав Володин винит Ассамблею, но считает возможным возвращение в организацию при выполнении определенных условий.

«Они так сложились исключительно по вине наших коллег из Парламентской Ассамблеи Совета Европы, потому что они посчитали, что можно рот заткнуть любой стране, и, при этом, страна еще должна платить деньги. Причем, большие деньги — десятки миллионов долларов как взнос в парламентскую ассамблею Совета Европы», — сказал Володин в эфире Первого канала.

В своей позиции Россия находит поддержу всех национальных парламентов, отметил он. Не все согласны с нормой регламенте ПАСЕ, которая позволяет большинству, присутствующему в зале, лишать права голоса национальную делегацию.

Россия готова вернутся в Ассамблею, когда регламент будет изменен.

«Мы, со своей стороны, говорим, что если не будет предоставлена равная возможность всем национальным делегациям, не только России, высказывать свою точку зрения, то нам просто нет смысла участвовать в работе ПАСЕ. Потому что мы не можем эффективно представлять интересы своих граждан, своей страны», — указал Володин.

Нет смысла работать в ПАСЕ в условиях отсутствия возможности высказывать свою точку зрения, обсуждать кандидатуры.

«Мы не будем принимать участие в такой парламентской ассамблее, будем искать другие формы сотрудничества. Что мы и делаем, пока там не одумаются, пока не примут решения, которые будут соответствовать и демократическим принципам, и нормам, и стандартам парламентаризма», — заявил Володин.

Он указал на то, что эта структура сегодня оказалась заложницей в руках у крайних радикалов, которые представлены странами Прибалтики, Польши, Украины. Учитывая, что очень активно на этой площадке их поддерживают Великобритания и Соединенные Штаты Америки, они фактически навязывают мнение всей Парламентской ассамблее, отметил спикер Госдумы.

Такой расклад не нравится другим странам, и это позиция, в том числе, и генерального секретаря Ягланда, который приезжал в Россию и встречался в Государственной думе с депутатами.

Позиция России относительно участия в ПАСЕ позитивно скажется и на федеральном бюджете страны.

«С другой стороны, у нас экономия бюджета. Зачем платить за то, что для граждан нашей страны не приносит абсолютно никаких результатов? Лучше сэкономить, а когда одумаются, конечно мы этот формат востребуем», — заявил Володин.