К 18.00 почти 40% избирателей Приморья посетили участки для голосования

Владивосток, , 12:08 — REGNUM Явка на повторные выборы губернатора Приморского края на 18.00 по местному времени (11.00 по мск) составила 39,57%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в избирательной комиссии региона.

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Наибольшую активность на выборах проявляют в Спасском район, там на избирательные участки пришли уже 64% жителей с правом голоса. Более 50% явка в Дальнегорском, Черниговском, Октябрьском районах, а также в Артёмовском городском округе. Самая низкая явка — в городе Партизанск (28,7%) и в Первомайском районе Владивостока (28,34%). Отметим также, что в столице региона средняя явка пока не достигла 40%, и в некоторых районах едва превышает 30-процентный порог.

Напомним, во время второго тура первых выборов губернатора Приморья (16 сентября) явка на 18.00 составляла 29,15% — более, чем на 10% ниже, чем сегодня.

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Как сообщало ИА REGNUM, 16 декабря в Приморье открыты более 1,5 тыс. участков, 1,3 тыс. из них — постоянные. Это голосование за кандидатов в губернаторы региона повторное: первая попытка избрать главу Приморья 9 сентября закончилась вторым туром, результаты которого были отменены. Федеральный избирком тогда пришёл к выводу, что при подсчёте голосов имели место нарушения.