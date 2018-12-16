Владивосток, , 11:41 — REGNUM 1311 постоянных и 262 временных избирательных участка работают в Приморском крае, на них жители региона смогут отдать свои голоса на выборах губернатора. Голосование будет продолжаться до 20:00 по местному времени. На 15:00 явка составила 29,53%:

«Прежде всего, у нас работают наблюдатели на всех участках. Только от Общественной палаты Приморья — порядка полутора тысяч наблюдателей. На площадке Общественной палаты Приморья работает ситуационный центр. Мы полностью отслеживаем всю ситуацию, и однозначно можем говорить о том, что нынешние выборы в Приморье проходят в очень открытом и честном формате. По крайней мере, это то, что мы видим в данный момент. Мы поддерживаем контакт с руководителем Общественной палаты Приморья Борисом Ступницким», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM член Общественной палаты РФ Максим Григорьев.

«Каких-либо нарушений, мешающих волеизъявлению граждан, мы не фиксируем», — подчеркнул общественный деятель.

В свою очередь политолог, президент консалтингового агентства Bakster-group Дмитрий Гусев отмечает необычайно высокую явку на выборах главы Приморья.

«Во-первых, поменялся состав участников. Есть, из кого выбирать. Очень хорошо поработал Избирком в плане информирования о выборах. И к тому же сегодня в Приморье очень хорошая погода», — отметил Дмитрий Гусев.

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