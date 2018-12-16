В Якутии уделят особое внимание вопросам охраны труда на производстве

Якутск, , 11:41 — REGNUM Трёхсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений Якутии пришла к выводу, что основными причинами несчастных случаев на республиканских предприятиях промышленности становятся нарушения работниками трудового распорядка и дисциплины труда, нарушения технологического процесса, неудовлетворительная организация производства работ, неприменение средств индивидуальной защиты, недостатки в организации рабочих мест и отсутствие должного за безопасными методами работы. Об этом заявил заместитель министра промышленности и геологии республики Никита Шепелёв, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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Заседание прошло в рамках исполнения поручения вести системную работу по контролю условий и охраны труда на предприятиях промышленности Якутии. Никита Шепелёв пояснил, что состояние условий труда анализировалось в горнорудной, угольной, лесопромышленной, нефтегазовой и геологической отраслях экономики республики.

«Основными причинами несчастных случаев на предприятиях промышленности явились нарушения работниками трудового распорядка и дисциплины труда, нарушения технологического процесса, неудовлетворительная организация производства работ, неприменение работниками средств индивидуальной защиты, неудовлетворительное содержание и недостатки в организации рабочих мест, а также неудовлетворительный контроль за безопасными методами работы», — констатировал замминистра промышленности региона.

По словам Никиты Шепелёва, для устранения нарушений и возникновения несчастных случаев на производстве проводится работа по внедрению новых и совершенствованию существующих безопасных технологий и оборудования. С этой же целью устанавливаются дополнительные ограждения и предохранительные устройства, средства сигнализации и блокировки, проводятся комплексные, целевые и комиссионные проверки, испытываются новые средства индивидуальной защиты, спецодежда и специальная обувь. Кроме того, проводятся инструктажи и проверки условий труда.

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Вице-премьер Якутии Ольга Балабкина, комментируя результаты исследования условий и органы труда на предприятиях региона, подчеркнула, что проводить такой анализ раз в три года — недостаточно, так как на территории республики ведётся активная промышленная деятельность.

«Какая работа проведена отраслевым министерством для недопущения травматизма и несчастных случаев на предприятиях промышленности, какие рекомендации даны министерством? Простой констатации фактов несчастных случаев на предприятиях явно недостаточно», — заявила Ольга Балабкина, оценив работу Министерства промышленности и геологии по оценке состояния условий и охране труда на предприятиях промышленности как неудовлетворительную.

Ведомству было рекомендовано вести более комплексную и постоянную работу по созданию условий для охраны труда, а также проводить ежегодный анализ по производственному травматизму на промышленных предприятиях с рассмотрением вопроса на коллегии, заслушивать в министерстве отчёты руководителей промышленных предприятий по работе, проводимой для недопущения травматизма и несчастных случаев на производстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце ноября в шахте угледобывающей компании «Колмар» погиб горняк. Причиной трагедии стал обвал породы в подземных выработках. В июле произошла гибель рабочего в Удачнинской шахте АК АЛРОСА. В августе 2018 года под землёй остались ещё 8 рабочих этой же компании — шахту «Мир» залило водой, горнякам был отрезан путь наверх.

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