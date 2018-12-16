Экс-дипломат: Порошенко сбежал с дебатов в Европарламенте

Киев, , 10:20 — REGNUM Президент Украины Пётр Порошенко в страхе сбежал с дебатов в Европейском парламенте об итогах выполнения Киевом соглашения об ассоциации с Евросоюзом, так как испугался критики. Об этом 14 декабря в интервью студии «Капитал» рассказал бывший украинский дипломат Олег Волошин.

Он рассказал, что 11 декабря в стенах Европарламента обсуждали доклад германского депутата Михаэля Галера об итогах выполнения Украиной соглашения об ассоциации с Европейским союзом. После обсуждения доклада должны были состоятся дебаты, на которых должен был присутствовать Порошенко.

Вместо этого Порошенко уехал в Брюссель.

«Он вместо этого поехал в Брюссель. Да, я понимаю, что ему чуть-чуть подыграли в этой ситуации, то есть дали возможность вроде как не выглядеть плохо, потому что там, на этих дебатах, говорилось очень много плохого», — рассказал экс-дипломат.

Волошин отметил, что на этих дебатах обсуждали убийство украинской активистки Екатерины Гандзюк, чудовищный уровень коррупции на Украине, существующие до сих пор проблемы с электронными декларациями чиновников.

При этом формат дебатов был таков, что Порошенко пришлось бы выслушать все эти «неприятные» моменты без возможности возразить, сидя на балконе для почетных гостей.