Член ЦИК: На выборах в Приморье очень много «фейков» о нарушениях

Владивосток, , 10:07 — REGNUM Член Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Евгений Шевченко заявил, что к 10:00 по московскому времени (17:00 по владивостокскому времени) на повторных выборах губернатора Приморского края в ЦИК поступило 44 обращения и ни одной жалобы. Об этом он заявил журналистам сегодня, 16 декабря.

По словам Шевченко, по сравнению с выборами губернатора Приморского края, прошедшими в сентябре, результаты которых были отменены, на нынешних выборах существенно возросло количество ложных сообщений в социальных сетях о якобы нарушениях в ходе выборов.

«Очень много фейков, (по сравнению с сентябрьскими выборами — ИА REGNUM ) больше фейковой информации«, — сказал член ЦИК.

Шевченко проинформировал, что на данный момент в ЦИК России поступило только 44 обращения, касающихся повторных выборов губернатора Приморского края, и ни одной жалобы. В краевую избирательную комиссию также не поступило ни одной жалобы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на одном из избирательных участков во Владивостоке была зафиксирована попытка подкупа избирателей. Полиция задержала подозреваемого. Было возбуждено административное дело.

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